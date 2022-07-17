Cesaretleri vatan topraklarını çiğnetmedi! Eli silahlı hainlere kalplerindeki imanla "dur" dediler

Altı yıl önce, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi, milletin kurşunlara siper olmasıyla engellendi. O gün İstanbul, Ankara ve yurdun birçok köşesinde darbeci askerlerle halk karşı karşıya geldi. Hainlerin elinde silahlar vardı. Halkın ise sadece cesareti ve iradesi... İşte o cesaret ve irade bir ülkenin kaderini değiştirdi.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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