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Cesaretleri vatan topraklarını çiğnetmedi! Eli silahlı hainlere kalplerindeki imanla "dur" dediler

Altı yıl önce, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi, milletin kurşunlara siper olmasıyla engellendi. O gün İstanbul, Ankara ve yurdun birçok köşesinde darbeci askerlerle halk karşı karşıya geldi. Hainlerin elinde silahlar vardı. Halkın ise sadece cesareti ve iradesi... İşte o cesaret ve irade bir ülkenin kaderini değiştirdi.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 10:06
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Cesaretleri vatan topraklarını çiğnetmedi! Eli silahlı hainlere kalplerindeki imanla dur dediler
15 Temmuz Türkiye için milat tarihlerden biri. FETÖ'nün hain darbe girişiminin önlendiği, halkın ve milletin kendi iradesine sahip çıktığı gün. Türkiye'de darbe dönemlerinin bittiğinin düşünüldüğü bir zamanda bu alçak girişim hayata geçirildi. Halk sokaklara çıkarak hainlerin kullandığı tankların karşısına dikildi. Kolay değildi bu...
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Cesaretleri vatan topraklarını çiğnetmedi! Eli silahlı hainlere kalplerindeki imanla dur dediler
Hainlerin elinde silahlar vardı. Halkın ise sadece cesareti ve iradesi... Kurşunlara karşı vücutlarıyla siper oldu insanlar... İstanbul'da Çengelköy, Saraçhane ve sonradan ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilecek olan Boğaziçi Köprüsü darbeci askerlerle halkın karşı karşıya geldiği üç yerdi.
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Cesaretleri vatan topraklarını çiğnetmedi! Eli silahlı hainlere kalplerindeki imanla dur dediler
Birçok insan burada iradesine sahip çıkmak uğruna şehit oldu. Pek çoğu da gazi... İstanbul Valiliği'nin desteğiyle, yönetmen Mesut Gengeç tarafından yaklaşık altı yılda çekilen Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar belgeseli işte bu şehit ve gazilerin hikayelerini anlatıyor. Ülkesini, vatanını, iradesini korumak isteyen insanların, o gece yaşadıklarının izini sürüyor. Belgeselde özellikle Saraçhane, Çengelköy ve köprüde gazi olanlar yaşadıklarını anlatıyor ve bize bir destanı yeniden yaşatıyor...
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Cesaretleri vatan topraklarını çiğnetmedi! Eli silahlı hainlere kalplerindeki imanla dur dediler

ÇENGELKÖY

Ülkeyi hainlere bırakmak istemiyorduk

Üsküdar'da oturan Emre Şengün, hain darbe girişimini Çengelköy'deki garsonluk yaptığı Çınaraltı Kahvesi'nde karşıladı. Darbeciler etrafa ateş açmaya başlayınca duyduğu silah seslerinden bir tuhaflık olduğunu anladı. Hemen karakolun oraya gitti. Orada Çengelköy Muhtarı Can Cumhurcu'nun darbeci yüzbaşı ile konuştuğunu gördü. Darbeci komutan karakolu alacaklarını söylüyordu. Cumhurcu da ona karşı çıkıyordu. Emre uzaktan izliyordu onları.

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Cesaretleri vatan topraklarını çiğnetmedi! Eli silahlı hainlere kalplerindeki imanla dur dediler
Halk birikmeye başlamıştı. Ortam gergindi. Darbeci yüzbaşı gözdağı vermek için havaya ateş açtı. İnsanlar askerlere sesleniyordu "Vatan evladısınız. Vatan evladı vatan evladına kurşun sıkmaz" diye. Yarım saat sonra artık darbeci askerler havaya değil halkın üzerine kurşunlar yağdırmaya başladı. Yaklaşık iki saat direndi Emre diğer insanlarla birlikte. Üzerlerine yağan kurşunlara rağmen yerlerinden ayrılmıyorlardı. Kimse birbirini tanımıyordu ama ortak amaç darbeye karşı çıkmak olunca yekvücut olmuşlardı.