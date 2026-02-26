CANLI YAYIN
Cepteki kumar! Sosyal medyanın karanlık tasarımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de Google ve Meta'ya karşı açılan davaların ardından Avrupa'da da Avrupa Komisyonu, TikTok'un "bağımlılık yaratan tasarım" kullandığı gerekçesiyle inceleme başlattı. New York University'den akademisyen Natasha Schull ise sosyal medya platformlarının, tıpkı kumar makineleri gibi öngörülemez ödüller ve anlık geri bildirimlerle kullanıcıları ekrana bağladığını belirtti.

Sosyal medya platformlarının tehlikeli oyunu her geçen gün yeni bir boyuta taşınıyor.

ABD'de açılan davalar ve Avrupa Birliği'nin başlattığı soruşturmalar, sosyal medya platformlarının kullanıcıları daha uzun süre çevrimiçi tutmak için bilinçli olarak "bağımlılık yaratan" tasarımlar kullanıp kullanmadığı sorusunu yeniden dünya gündeminin merkezine taşıdı.

ABD'de sosyal medya şirketlerinin platformlarını kasten bağımlılık yapacak şekilde tasarlayıp tasarlamadığını inceleyen bir dava açılmasının ardından benzer bir adım da Avrupa'dan geldi.

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu'nun TikTok'un "bağımlılık yaratan tasarım" unsurlarının AB hukukunu ihlal ettiğine yönelik kararı, sosyal medyanın gerçekten bağımlılık yapıp yapmadığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

BAĞIMLİLİK İÇİN Mİ TASARLANDI?

Avrupa Komisyonu, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve kişiselleştirilmiş akış gibi özelliklerin kullanıcıları platformda tutmayı hedeflediğine ve bu unsurların ruhsal ile fiziksel sağlık üzerinde potansiyel riskler barındırdığına dikkat çekti.

Öte yandan ABD'nin California eyaletinde açılan sosyal medya "bağımlılığı" davasında da benzer iddialar gündemde. Davada Google ve Meta platformlarının tasarım stratejileri mercek altına alınırken, KGM takma adıyla anılan davacı taraf, özellikle Instagram gibi uygulamaların genç kullanıcıları bilinçli şekilde ekrana bağlamak üzere kurgulandığını öne sürüyor.

TAKINTILI HALE GELİYOR

Uzmanlar, sosyal medya şirketlerinin başarıyı kullanıcıların ekranda geçirdiği süre üzerinden ölçtüğünü ve bu sürenin uzamasının doğrudan reklam gelirlerini artırdığını vurguluyor.

TIPKI KUMAR GİBİ

Natasha Schull, New York University'de medya, kültür ve iletişim alanında doçent olarak görev yapıyor. Schull'a göre sosyal medya platformları, tıpkı kumar makineleri gibi, öngörülemez ödüller sunuyor ve beğeni ile yorum gibi hızlı geri bildirim mekanizmalarıyla kullanıcıları ekrana bağımlı hale getiriyor

