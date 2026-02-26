Cepteki kumar! Sosyal medyanın karanlık tasarımı

Sosyal medya platformlarının tehlikeli oyunu her geçen gün yeni bir boyuta taşınıyor.

ABD'de açılan davalar ve Avrupa Birliği'nin başlattığı soruşturmalar, sosyal medya platformlarının kullanıcıları daha uzun süre çevrimiçi tutmak için bilinçli olarak "bağımlılık yaratan" tasarımlar kullanıp kullanmadığı sorusunu yeniden dünya gündeminin merkezine taşıdı.

ABD'de sosyal medya şirketlerinin platformlarını kasten bağımlılık yapacak şekilde tasarlayıp tasarlamadığını inceleyen bir dava açılmasının ardından benzer bir adım da Avrupa'dan geldi.

BAĞIMLİLİK İÇİN Mİ TASARLANDI?

Avrupa Komisyonu, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve kişiselleştirilmiş akış gibi özelliklerin kullanıcıları platformda tutmayı hedeflediğine ve bu unsurların ruhsal ile fiziksel sağlık üzerinde potansiyel riskler barındırdığına dikkat çekti.

Öte yandan ABD'nin California eyaletinde açılan sosyal medya "bağımlılığı" davasında da benzer iddialar gündemde. Davada Google ve Meta platformlarının tasarım stratejileri mercek altına alınırken, KGM takma adıyla anılan davacı taraf, özellikle Instagram gibi uygulamaların genç kullanıcıları bilinçli şekilde ekrana bağlamak üzere kurgulandığını öne sürüyor.