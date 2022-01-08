Cep telefonuyla konuşurken kaza yaptı

Çevredekilerin ihbarı üzerineyse olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Leyla A. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralanan 2 sürücü ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

