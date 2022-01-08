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Cep telefonuyla konuşurken kaza yaptı

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda seyir halindeyken telefonla konuşan sürücü, önünde duran kamyonete çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2022 17:55 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 17:56
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Cep telefonuyla konuşurken kaza yaptı

Olay, saat 16.30 sıralarında Halkalı Basın Ekspres Yolu'nda meydana geldi.

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Cep telefonuyla konuşurken kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, 60 ACK 475 plakalı aracın sürücüsü Serdar A., kamyonetinin brandasını düzeltmek için durdu.

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Cep telefonuyla konuşurken kaza yaptı

O sırada arkadan gelen 34 BUC 032 plakalı aracın sürücüsü Leyla A., seyir halindeyken telefonla konuştuğu sırada duran kamyonete çarptı.

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Cep telefonuyla konuşurken kaza yaptı

Çevredekilerin ihbarı üzerineyse olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Leyla A. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralanan 2 sürücü ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

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Cep telefonuyla konuşurken kaza yaptı

Kazayı gören bir vatandaş, "Arkadan gelen sürücünün elinde telefonla vardı. Çarpınca kaza oldu. İki sürücü yaralandı" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.