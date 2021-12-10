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Haberler Galeri Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…

Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…

Son dakika haberi… Gümüşhane'de yaşayan 21 yaşındaki Adem Balaban ve Faik Enes Yücel isimli iki genç drift yapmak için kendi imkanlarıyla araç yaptı. Yalnızca trafiğe kapalı alanlarda aracı kullanan gençler yapım sürecini adım adım anlattı. İşte o görüntüler…

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:27
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Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…

Gümüşhane'de 21 yaşında iki genç drift yapmak için kendilerine 3 tekerlekli araç yaptı.

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Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…

Yalnızca trafiğe kapalı alanlarda aracını kullanan gençler tekerleklerin üzerine pvc boru kaplaması geçirerek aracın dönüşlerini kolaylaştırdı.

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Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…

Gümüşhane merkezde yaşayan 21 yaşındaki Adem Balaban ve Faik Enes Yücel isimli iki arkadaş geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde cep telefonlarını satarak aldıkları malzemelerle kendilerine yaptıkları tek kişilik arabanın eksikliklerini fark edince yeni bir araç yapmak için kolları sıvadı.

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Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…

Normal araçlarla drift yapmanın hem vatandaşları hem de trafiği tehlikeye attığını belirten Adem Balaban, bu nedenle bu aracı ürettiklerini ve trafiğe kapalı alanlarda eğlendiklerini söyledi.

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Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…