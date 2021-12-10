Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…

Son dakika haberi… Gümüşhane'de yaşayan 21 yaşındaki Adem Balaban ve Faik Enes Yücel isimli iki genç drift yapmak için kendi imkanlarıyla araç yaptı. Yalnızca trafiğe kapalı alanlarda aracı kullanan gençler yapım sürecini adım adım anlattı. İşte o görüntüler…

İHA Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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