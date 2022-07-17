Cent Okulları’nda muhasebeci vurgunu! Savunması pes dedirtti

MUHASEBE DEFTERLERİ GERÇEĞİ ÇIKARDI

Banka işlemlerinde açık olduğu fark eden muhasebe sorumlusu defterleri inceleme altına aldı. İncelemelerde Gülay A.'nin bir takım usulsüzlükler olduğunu fark etti. Yaklaşık 3 milyon liralık keşide edilen çekin yıllar içerisinde şüpheli tarafından zimmetine geçirildiğini tutanak altına alan muhasebe sorumlusu durumu kurum yetkililerine bildirdi.