Cent Okulları'nda muhasebeci vurgunu! Savunması pes dedirtti
Son dakika haberine göre Cent Okulları'nda muhasebeci vurgunu yaşandı. Okulun muhasebe görevlisi 51 yaşındaki 51 yaşındaki Gülay A.'nın, velilerin eğitim ödemesi için okula verdiği birden fazla çeki zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.07.2022
07:37
Ünlü eğitim kurumunda şok bir hırsızlık yaşadığı ortaya çıktı. Olay 2019 yılında İstanbul Şişli'de meydana geldi. Ünlü iş adamı Süha Cent'in sahibi olduğu Cent Eğitim Kurumlarının Şişli şubesinde 51 yaşındaki Gülay A., muhasebeci olarak çalışıyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddiaya göre Gülay A., şirketin ön muhasebe işlerini, tahsilat işlemlerini ve ödemeleri takip etmekle görevliydi. 2019 yılı Mayıs ayında okuldaki öğrencilerin velilerinden eğitim ödemesi adı altında aldığı çekleri kilitli kasaya koyan genç kadın yine iddiaya göre bazı çekleri muhasebe defterine kaydetmedi.
MUHASEBE DEFTERLERİ GERÇEĞİ ÇIKARDI Banka işlemlerinde açık olduğu fark eden muhasebe sorumlusu defterleri inceleme altına aldı. İncelemelerde Gülay A.'nin bir takım usulsüzlükler olduğunu fark etti. Yaklaşık 3 milyon liralık keşide edilen çekin yıllar içerisinde şüpheli tarafından zimmetine geçirildiğini tutanak altına alan muhasebe sorumlusu durumu kurum yetkililerine bildirdi.
3 MİLYONLUK VURGUN YAPTI Süha Cent ve oğlu Kamil Cent avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Bilirkişi tarafından yapılan incelemede usulsüzlüklere konu olan 3 milyon liranın Gülay A.'nın yakın çevresine banka yoluyla gönderildiğine dair dekontlar tespit edildi. Gülay A.'nın ayrıca üzerine kayıtlı araç ve gayrimenkulün ise orantısız gelirle elde edildiği belirlendi.