“Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

Bursa'da 2019 yılında boşanma kararı alan 34 yaşındaki S.D. ve 35 yaşındaki M.D. ilk celsede boşanırken, mahkeme tek çocuk olan 3 buçuk yaşındaki M.E.'nin vekaletini anneye verdi. Baba M.D.'nin ise belirli günlerde belirli saatler arasında oğlunu görebilmesi ve vakit geçirmesi için mahkeme karar kıldı. M.E. her görüş gününde babaya pedagog aracılığıyla verildi. Son olarak mahkeme tarafından baba ve oğlun arasındaki kişisel ilişkinin kurulması amacıyla 1 Temmuz ve 31 Temmuz günleri arasında M.E.'nin babada kalması belirlendi. Fakat oğlu M.E.'yi anneden aldıktan sonra telefonları kapatan ve her yerden engelleyen baba M.D. oğlunu bu süreçte hiç bir şekilde annesi ile görüştürmedi. Daha önceleri de görüş günlerini ihlal ederek oğlunu annesi ile görüştürmeyen ya da geç getiren babadan şikayetçi olan anne yaşanan bu son olayla birlikte perişan olduğunu, oğlunun sağlık durumunu merak ettiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.