“Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

Pedagog aracılığıyla teslim ettiğini çocuğunu 49 gündür göremediğini, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve her yere fotoğraflarını asarak kayıp başvurusu yaptığını da belirten anne S.D., "Çocuğumun sağlığından şüpheleniyorum. Babası pedagog aracılığıyla teslim aldı ve bir daha getirmedi. Babasının telefonu kapalı. Ailesi de telefonlara cevap vermiyor. Beni her yerden engelledikleri için başka numaralardan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. 2019 yılında boşandım, 2019 yılında çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun görüş günleri belirlendi. Ayın birinci haftası cumartesi günü teslim alıp pazar günü bırakması gerekiyor. İkinci haftasında görüşmeler sağlandı. Fakat bu günleri sürekli ihlal etmeye başladı. Ama her seferinde çocuğu teslim aldıktan sonra kendisi telefonları engellediği için hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyorum, kendisi isterse getiriyordu. Daha önce karakola ve savcılığa şikayet başvurusu yaptım. Çocuğumla görüşleri ihlal ettiği için bende elimde cep telefonuyla kayda girerek teslim günlerinde görüntüye almaya başladım. Çocuğumun babasıyla vakit geçirmesini istiyorum ve o yüzden görüntüye alıyordum. Görüntüyle veriyordum. Onların bilgisi olmadan sadece elimde kayıt olsun diye. Daha sonra görüştürmüyor demesinler diye. Çocuğumla ilgili bir buçuk ay kadar görüşme sağlanamadı. Görüş gününde almıştı bir daha getirmedi. Pandemi döneminde hiçbir yer açık olmadığı için savcılık kararıyla polis gözetimi altında çocuğumu teslim aldım" dedi.