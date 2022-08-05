05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri “Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

“Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

Bursa'da boşanmanın ardından vekaleti annede olan ve görüş günü pedagog aracılığıyla babaya verilen küçük çocuktan 49 gündür haber alamıyor. 3,5 yaşındaki oğlunu hiç bir şekilde göremeyen, acılı anne S.D. oğlunun gitmeden önce, "Anne üzülme ben geleceğim, kendine iyi bak" dediğini dile getirdi. Anne S.D., teyzesi tarafından kaçırılıp bir çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed'i hatırlatıp, "O çocuk gibi olmasından korkuyorum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 13:25
  • 1
  • 11
“Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

Bursa'da 2019 yılında boşanma kararı alan 34 yaşındaki S.D. ve 35 yaşındaki M.D. ilk celsede boşanırken, mahkeme tek çocuk olan 3 buçuk yaşındaki M.E.'nin vekaletini anneye verdi. Baba M.D.'nin ise belirli günlerde belirli saatler arasında oğlunu görebilmesi ve vakit geçirmesi için mahkeme karar kıldı. M.E. her görüş gününde babaya pedagog aracılığıyla verildi. Son olarak mahkeme tarafından baba ve oğlun arasındaki kişisel ilişkinin kurulması amacıyla 1 Temmuz ve 31 Temmuz günleri arasında M.E.'nin babada kalması belirlendi. Fakat oğlu M.E.'yi anneden aldıktan sonra telefonları kapatan ve her yerden engelleyen baba M.D. oğlunu bu süreçte hiç bir şekilde annesi ile görüştürmedi. Daha önceleri de görüş günlerini ihlal ederek oğlunu annesi ile görüştürmeyen ya da geç getiren babadan şikayetçi olan anne yaşanan bu son olayla birlikte perişan olduğunu, oğlunun sağlık durumunu merak ettiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
“Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

Pedagog aracılığıyla teslim ettiğini çocuğunu 49 gündür göremediğini, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve her yere fotoğraflarını asarak kayıp başvurusu yaptığını da belirten anne S.D., "Çocuğumun sağlığından şüpheleniyorum. Babası pedagog aracılığıyla teslim aldı ve bir daha getirmedi. Babasının telefonu kapalı. Ailesi de telefonlara cevap vermiyor. Beni her yerden engelledikleri için başka numaralardan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. 2019 yılında boşandım, 2019 yılında çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun görüş günleri belirlendi. Ayın birinci haftası cumartesi günü teslim alıp pazar günü bırakması gerekiyor. İkinci haftasında görüşmeler sağlandı. Fakat bu günleri sürekli ihlal etmeye başladı. Ama her seferinde çocuğu teslim aldıktan sonra kendisi telefonları engellediği için hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyorum, kendisi isterse getiriyordu. Daha önce karakola ve savcılığa şikayet başvurusu yaptım. Çocuğumla görüşleri ihlal ettiği için bende elimde cep telefonuyla kayda girerek teslim günlerinde görüntüye almaya başladım. Çocuğumun babasıyla vakit geçirmesini istiyorum ve o yüzden görüntüye alıyordum. Görüntüyle veriyordum. Onların bilgisi olmadan sadece elimde kayıt olsun diye. Daha sonra görüştürmüyor demesinler diye. Çocuğumla ilgili bir buçuk ay kadar görüşme sağlanamadı. Görüş gününde almıştı bir daha getirmedi. Pandemi döneminde hiçbir yer açık olmadığı için savcılık kararıyla polis gözetimi altında çocuğumu teslim aldım" dedi.

  • 3
  • 11
“Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

BAŞÖRTÜSÜNDEN TUTTU, ARAÇLA SÜRÜKLEDİ! YETMEDİ KOLUNU EZDİ

Bir hafta sonra anne S.D.'nin açtığı davaya sinirlenen baba M.D. normal şartlarda annesine teslim etmek için akşam saat 18.00'da getireceği oğlunu saat 15.30'da getirerek eski eşinden aşağıya inmesini ve oğlunu vereceğini belirtti.

  • 4
  • 11
“Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

Anne yine aynı şekilde cep telefonu kamerasını açarak aşağıya indi. O sırada anneyi eniştesi de arka sokakta tedbir amaçlı beklemeye başladı. Bu sırada evin önüne gelen baba M.D., eski eşinin eniştesini görünce oğlunu da alarak sinirle aracına bindi.

  • 5
  • 11
“Cem Muhammet gibi olmasın” 49 gündür oğlundan haber alamayan acılı anne yürekleri yaktı

Oğlunu almak isteyen anne de peşinden koşarak, aracın camından durması için eski eşi M.D.'yi durdurmaya çalıştı. M.D. daha da öfkelenerek başörtüsünden tuttuğu eski eşini çocuklarının gözü önünde araçla sürüklemeye başladı. Acılı anne yere düşerek sürüklenmeye başladı. Hızını alamayan öfkeli baba aracıyla geri gelerek ezmeye çalıştı. Fakat anne aniden hamle yaparak kendini kenara atmaya çabalasa da öfkeli eş araçla; eşinin kolunun üzerinden geçerek hızla gitti.