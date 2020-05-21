Çaydan sonra fındıkta işçi krizi: Tek başına toplamak mümkün değil

'ÇAY FORMÜLÜ, FINDIĞA DA UYGULANABİLİR'



Fındık hasadına kısa bir zamanın kaldığını ifade eden Akça, "Dolayısıyla bu süreç üreticilerimizin sıkıntı çekmeyeceği şekilde çözülecektir. Bunu zaten Rize'deki çay hasadında yaşadık. Oradaki üreticiler de çay toplamayla alakalı birtakım sıkıntılar çektiler, ama oradaki yetkililerin yapmış olduğu istişareler sonunda sayın cumhurbaşkanı da geçtiğimiz pazartesi günü çay toplamak için gelecek olan vatandaşların seyahatinde bir problem olmayacağını, tedbirlere uyarak çay toplamaya gidebileceklerini söyledi ve izinlerini verdiler. Ben aynı uygulamanın fındık hasadı geldiğinde de uygulanacağı fikrindeyim" diye konuştu.