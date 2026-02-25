Çay tüketiminde dünya sıralaması: Tiryaki ülkeler belli oldu, Türkiye zirveye oynuyor!

2026 verilerine göre dünyada en fazla çay tüketen ülke 14,5 milyon tonla Çin oldu. Hindistan ikinci sırada yer alırken Türkiye 1,3 milyon tonluk tüketimle üçüncü sıraya yerleşti. Kişi başına tüketimde ise Sri Lanka dikkat çekiyor.

Dünya genelinde çay tüketim oranları açıklandı. 2026 yılı toplam tüketim verilerine göre Çin'i Hindistan ve Türkiye izliyor. Kişi başına tüketim sıralamasında ise tablo değişiyor, Sri Lanka ilk sırada yer alıyor. İşte ülkelere göre çay tüketim verileri…

TÜRKİYE 3. SIRADA Türkiye, dünya çay tüketimi sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. World Population Review verilerine göre Türkiye'de kişi başına yıllık çay tüketimi yaklaşık 6 bin bardak/fincan, yani 14,7 kilogram seviyesinde.

Çay, Türkiye'de yalnızca bir içecek değil, günlük yaşamın temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Evlerde, iş yerlerinde, kafelerde ve kıraathanelerde çay servisi rutin bir alışkanlık. Düğün, toplantı ve çeşitli sosyal buluşmalarda da çay ikramı oldukça yaygın. Türkiye'nin dört bir yanında misafirlere sunulan ilk içecek çoğu zaman çay oluyor.

Türkiye'de en çok tüketilen çay türü siyah çaydır. Bununla birlikte soğuk havalarda/grip salgınında doğal şifa kaynağı olarak kuşburnu çayı, ıhlamur ve bitki çayları da sıklıkla tercih ediliyor.