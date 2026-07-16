Kilis'te çay bahçesinde dehşet! Eski eşi tarafından katledildi

Kilis'te boşanma aşamasındaki eşinin daveti üzerine çay bahçesine giden Hülya Eser, silahlı saldırıya uğradı. Eşinin 3 el ateş ederek ağır yaraladığı talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eser, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün kent merkezindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Hikmek E. ile boşanma aşamasında eşi Hülya Eser, konuşmak için buluştukları çay bahçesinde tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Hikmet E., üzerinde bulundurduğu tabanca ile Hülya Eser'e 3 el ateş açtı. Müşteriler panik ve korku yaşarken, kurşunların isabet ettiği Hülya Eser kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu anlaşılan kadın, ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hülya Eser, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Hülya Eser, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.