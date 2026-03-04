Cansever'den müjdeli haber: Donör bulundu, ilik nakli yapılacak

''LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU''

Cansever, hastalığını ilk kez şu sözlerle paylaşmıştı:

"Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" diyen isim sözlerine, "29 gündür dışarı çıkmadım sabrediyorum. Allah'ın adıyla atlatacağım. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Cansever bir başka paylaşımına ise "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım"