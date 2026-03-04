Cansever'den müjdeli haber: Donör bulundu, ilik nakli yapılacak
Geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun "kritik aşamaya gelindiği" yönündeki haberlerle hayranlarını korkutan arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, beklenen müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan sanatçı, uygun donörün bulunduğunu ve nakil sürecinin başladığını duyurdu.
90'lı yıllardan bugüne kendine has sesi ve yorumuyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığıyla ilgili kritik aşama geldiğini duyurmuştu.
Almanya'da yaşayan sevilen sanatçı, kendisine uygun donörün bulunduğunu müjdeleyerek operasyon tarihini açıkladı.
İLİK NAKLİ YAPILACAK
Cansever, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Canım canlarım donör bulundu" diyerek sözlerine başlayan Cansever, "Siz sadece dua edin, her şey güzel geçsin. Bunu da atlatacağım Allah'ın adıyla. Rabbim yardım edecek, sizi seviyorum" dedi.
Hastaneye Yatış: 18 Mart
Nakil Tarihi: 29 Mart
''LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU''
Cansever, hastalığını ilk kez şu sözlerle paylaşmıştı:
"Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" diyen isim sözlerine, "29 gündür dışarı çıkmadım sabrediyorum. Allah'ın adıyla atlatacağım. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Cansever bir başka paylaşımına ise "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım"
''DUALAR KABUL OLDU''
Cansever, ardından "kanseri yendim" deyip müjdeyi duyurmuştu:
"Hastalığı yendiğini Cansever, "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık"
Dün akşam saatlerinde hastalığının nüksettiğini duyuran sanatçı, bugün ise uygun donör bulunduğunu açıkladı.