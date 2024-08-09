09 Ağustos 2024, Cuma
Canavar anne Eylem Tok'un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Timur Cihantimur'dan kazazedelere çirkin teklif...
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'de tutuklu bulunan canavar anne Eylem Tok, avukatı aracılığıyla mahkemeye mektup yazdı. Cezaevinde yemek yiyemediğini ve epilepsi nöbeti geçirdiğini iddia eden Tok, hapishane koşullarının kendisini etkilediğini aktardı. Öte yandan Timur Cihantimur'un doktor babası kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tuttuğu ve kazazedelere para teklif ettiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:07