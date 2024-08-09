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Haberler Galeri Canavar anne Eylem Tok'un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Timur Cihantimur'dan kazazedelere çirkin teklif...

Canavar anne Eylem Tok'un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Timur Cihantimur'dan kazazedelere çirkin teklif...

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'de tutuklu bulunan canavar anne Eylem Tok, avukatı aracılığıyla mahkemeye mektup yazdı. Cezaevinde yemek yiyemediğini ve epilepsi nöbeti geçirdiğini iddia eden Tok, hapishane koşullarının kendisini etkilediğini aktardı. Öte yandan Timur Cihantimur'un doktor babası kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tuttuğu ve kazazedelere para teklif ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:07
Canavar anne Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Timur Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Canavar anne Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Timur Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

ABD'de tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü Tok son olarak, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir mektup sundu.

Canavar anne Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Timur Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

Sağlık durumunun kötüleştiğini iddia eden Tok, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları yazdı.

Canavar anne Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Timur Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

"YİYECEKLERİ MİDEMDE TUTAMIYORUM"

Eylem Tok, mektubunda yemek yemede ve uyumada ciddi zorluklar yaşadığını belirtti.

"Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum." ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini etkilediğini öne sürdü.

Canavar anne Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Timur Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

"BURADA GALERİ AÇMAYI UMUYORDUM"

Tok, dört yıl önce epilepsi hastalığına yakalandığını ve hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini de belirtti.