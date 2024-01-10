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Haberler Galeri Çanakkale'de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı

Çanakkale'de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı

Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oluyor. O noktalardan biri de Çanakkale. A Haber muhabiri Tayfun Er bölgedeki son durumu aktarırken güçlük çekti. Er, "Ben çok uzun zamandır bu şekilde Çanakkale'de böyle bir meteorolojik olay görmedim." dedi. Öte yandan o noktada kayarak korkuluklara çarpan araç görüntülendi. İşte bölgede son durum...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:24
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Çanakkale’de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası bugün Türkiye'yi etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşerken Meteoroloji, 23 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

A Haber ekipleri bölgedeki son durumu aktardı.

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Çanakkale’de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı

A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında bölgedeki son durumu anlatmakta güçlük çekti.

İşte Er'in zorlu yayını ve bölgede son durum;

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Çanakkale’de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı

Dün sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'deydik Lapseki ilçesinde, karın en yoğun olduğu bölgede.

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Çanakkale’de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı

GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Akşama kadar şiddetli kar yağışı aralıklarla devam etti. Hava sıcaklığı da yaklaşık hissedilen 6-7 derecelere kadar düştü. Sabah saatlerinde 9 dereceydi. Gece boyunca kar yağışı devam etti.

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Çanakkale’de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı

EĞİTİME KAR MOLASI

Dün öğleden sonra yarım gün ara verildi eğitime. Bugün itibariyle il genelinde okullarda bir gün eğitime ara verildi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde de eğitime ara verildi.