HaberlerGaleriÇanakkale'de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı
Çanakkale'de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı
Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oluyor. O noktalardan biri de Çanakkale. A Haber muhabiri Tayfun Er bölgedeki son durumu aktarırken güçlük çekti. Er, "Ben çok uzun zamandır bu şekilde Çanakkale'de böyle bir meteorolojik olay görmedim." dedi. Öte yandan o noktada kayarak korkuluklara çarpan araç görüntülendi. İşte bölgede son durum...
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Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:48Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:24