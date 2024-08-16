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Çanakkale'de orman yangını! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi | Ciğerlerimiz yandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:20
Çanakkale’de orman yangını! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi | Ciğerlerimiz yandı

Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.

Çanakkale’de orman yangını! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi | Ciğerlerimiz yandı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Çanakkale’de orman yangını! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi | Ciğerlerimiz yandı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda etkili olan yangında, Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.

Çanakkale’de orman yangını! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi | Ciğerlerimiz yandı

Öte yandan, yaklaşık 21 saattir süren yangında son durum, havadan dron ile görüntülendi.

Çanakkale’de orman yangını! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi | Ciğerlerimiz yandı