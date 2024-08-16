16 Ağustos 2024, Cuma
Çanakkale'de orman yangını! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi | Ciğerlerimiz yandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:20