Çanakkale’de korkutan taşkın! Sarıçay yatağından çıktı otoparklar göle döndü

Çanakkale'de günlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kenti adeta ikiye bölen Sarıçay'ın taşmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 il için yaptığı kritik 'sarı kodlu' uyarının ardından bölgede teyakkuz ilan edilirken, Atikhisar Barajı'nın tam doluluğa ulaşmasıyla yükselen su seviyesi şehir merkezinde büyük paniğe yol açtı. Taşkın sonrası köy minibüslerinin bulunduğu otopark tamamen sular altında kalırken, bölgedeki son durumu ve kritik detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası kenti ikiye bölen Sarıçay yatağından taştı. ÇANAKKALE'DE KORKUTAN TAŞKIN! SARIÇAY YATAĞINDAN ÇIKTI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 il için yaptığı 'sarı kodlu' uyarının ardından bölgede hayat durma noktasına gelirken, köy minibüslerinin bulunduğu otoparklar tamamen sular altında kaldı. Atikhisar Barajı'nın tam doluluğa ulaşmasıyla artan su seviyesi, şehir merkezinde büyük risk oluşturmaya devam ediyor.

SARIÇAY DERE GİBİ AKIYOR!

Bölgedeki su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Şehrin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki seviye yüzde yüz sınırını aştı. Baraj sularının akacağı tek alan olan Sarıçay'da debi yükseldi ve seviye karayla bir oldu" ifadelerini kullandı.

"NORMALDE DURGUNDU, ŞİMDİ DURDURULAMIYOR"

Sarıçay'ın normal halinden eser kalmadığını ifade eden muhabir Vedat Sezer, "Biz Sarıçay'ı normalde durgun bir yapıda biliyoruz ama şu anda bakıldığında adeta bir dere gibi akıyor. Cuma Pazarı'nın bulunduğu Atatürk Caddesi ve altındaki alan tamamen sulara teslim oldu" sözleriyle felaketin boyutunu gözler önüne serdi.



Yağışın ve altyapı yetersizliğinin yanı sıra baraj kapaklarının açılmasının bu manzaraya yol açtığını belirten Sezer, "Köy minibüslerinin hareket alanı olan durak şu an göle dönmüş durumda" şeklinde konuştu.

VALİLİK ALARM VERMİŞTİ: ÖNLEMLER FELAKETİ HAFİFLETTİ

Taşkın öncesinde alınan tedbirlerin daha büyük bir facianın önüne geçtiğini aktaran A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Geçtiğimiz pazar günü Çanakkale Valiliği bir alarmda bulunmuştu. Sarıçay yatağındaki otoparkların boşaltılması ve halk pazarının iptal edilmesi istenmişti. Bu yerinde kararla birlikte olası can ve mal kayıplarının önüne geçildi" ifadelerini kullandı. Sezer ayrıca, yükselen suların balıkçı barınaklarını da etkilediğini, "Seviye karayla birleşti, bazı tekneler bu durumdan hasar aldı" sözleriyle aktardı.

TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL: SARI KODLU UYARI DEVAM EDİYOR

Bölgede riskin sürdüğüne dikkat çeken Vedat Sezer, "Çanakkale için bugün de yine sarı kodlu uyarı var. Aralıklarla yağış bekleniyor, dolayısıyla taşkın riski halen mevcut" uyarısında bulundu.