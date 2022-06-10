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Çanakkale'de dehşet! Zehirli şırınga ile kaçırıp tecavüz etti | Kayıp kadın bulundu muhtar aranıyor

Son dakika haberine göre: Çanakkale'nin Çan ilçesinde zehirli şırınga tehdidiyle kaçırdığı eşine tecavüz edip şiddet uygulayan Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu., serbest kalınca eşini bir kez daha kaçırdı. Kayıp olan İlknur Kuloğlu, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Şerbetli köyünde sağ olarak bulundu. Boşanma aşamasındaki eşi Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ise halen aranıyor.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 06:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 07:31
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Çanakkale’de kayıp kadın bulundu! Muhtar olan eşi aranıyor

Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Şerbetli Köyü'nde yaşayan İ.K. (41), geçen yıl kendisine sürekli şiddet uygulayan muhtar eşi İlker Mustafa K. (51) hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak sığınma evine yerleşti.

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Çanakkale’de kayıp kadın bulundu! Muhtar olan eşi aranıyor

Yakınlarının araya girmesiyle şikâyetinden vazgeçen İ.K. bir kafede iş bularak bir çocuğuyla birlikte kiraladığı dairede yaşamaya başladı. Ancak geçen nisanda eve giren İlker Mustafa K., eşini döverek tecavüz ettikten sonra, "Yanımda zehirli bir şırınga var" tehdidiyle otomobile bindirip Karakadı Köyü yakınlarında araçtan atmaya çalıştı. Çıkan arbedede kontrolünü kaybettiği otomobil ise şarampole yuvarlandı.

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Çanakkale’de kayıp kadın bulundu! Muhtar olan eşi aranıyor

AYILTIP DÖVDÜ
Araçtan çıkardığı 2 çocuğunun annesi İ.K.'yi dövmeye başlayan muhtar koca, bayıldığında da su döküp ayıltarak dövmeye devam etti. İlker Mustafa K.'nin yorgun düşerek bir ağacın altında uyuyakalması üzere ormanlık alanda saatlerce yürüyen İ.K., sabaha karşı rastladığı çobanın telefonundan yardım isteyerek kurtuldu.

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Çanakkale’de kayıp kadın bulundu! Muhtar olan eşi aranıyor

Gözaltına alınan İlker Mustafa K. ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Cinsel saldırı" ve "Kasten yaralama" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak önceki gece yine evi basan İlker Mustafa K. eşini ikinci kez kaçırdı.

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Çanakkale’de kayıp kadın bulundu! Muhtar olan eşi aranıyor

Çan'ın Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu en son 8 Haziran saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü.