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Çamlıca Kulesi'nde geri sayım başladı! Son parçaları yerleştiriliyor...

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulede devam eden kaplama çalışmalarında, alt bölümlerdeki son parçalar yerine yerleştiriliyor. Kulenin kullanılmaya başlanmasının ardından Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 16:24
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Çamlıca Kulesi'nde geri sayım başladı! Son parçaları yerleştiriliyor...

Büyük Çamlıca Camisi'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı.

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Çamlıca Kulesi'nde geri sayım başladı! Son parçaları yerleştiriliyor...

221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı.

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Çamlıca Kulesi'nde geri sayım başladı! Son parçaları yerleştiriliyor...

Ardından kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı.

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Çamlıca Kulesi'nde geri sayım başladı! Son parçaları yerleştiriliyor...

Kulenin kaplama işlemlerinde ise artık sona gelindi. Alt bölümde süren çalışmalarda kaplama yapılmamış küçük bir bölüm kaldı.

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Çamlıca Kulesi'nde geri sayım başladı! Son parçaları yerleştiriliyor...

Buranın da kapanmasının ardından kulenin betonarme bölümü artık görünmeyecek. Şu anda alt bölümde süren çalışmalarda 7 vinç aynı anda koordineli bir şekilde çalışarak projenin bu bölümünü bitirmeye çalışıyor.

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