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Çamlıca Kulesi'nde geri sayım başladı! Son parçaları yerleştiriliyor...
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulede devam eden kaplama çalışmalarında, alt bölümlerdeki son parçalar yerine yerleştiriliyor. Kulenin kullanılmaya başlanmasının ardından Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 12.11.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 16:24
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