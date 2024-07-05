Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş
Kötü kokuları engellemek için yıkama sonrası çamaşır makinesinin kapağını açık bırakanlar için kötü haber. Uzmanlar, bu alışkanlığın düşündüğünüzden daha fazla soruna yol açabileceğini belirtiyor. İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024
16:13
Güncelleme: 05.07.2024
16:13
Çoğu ev hanımı, yıkama sonrası çamaşır makinesinin kapağını açık bırakarak küf ve kötü kokuları önlemeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlardan gelen uyarılar, bu yaygın alışkanlığın çamaşır makinesine zarar verebilecek tehlikeli durumlara yol açabileceğini ortaya koyuyor. İşte çamaşır makinesi kullanımıyla ilgili bilmeniz gerekenler...
Açık Kapak Kötü Koku Gidermiyor!
Teknolojinin bizlere sunduğu en büyük kolaylıklardan biri olan çamaşır makineleri, hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar, bu pratik cihazları kullanırken yapılan yaygın bir hataya dikkat çekiyor: Yıkama sonrası kapağı açık bırakmak.
Şehir Efsanesine Kanmayın!
Çoğu kişi, çamaşır makinesinin kapağını açık bırakarak içeride kötü koku oluşumunu engellediğini düşünerek hareket ediyor. Ancak uzmanlar, bu düşüncenin bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu belirtiyor.
Havalandırma Zaten Tasarımda Var
Çamaşır makineleri üretilirken, tamburun havalandırılması zaten düşünülüyor ve tasarıma dahil ediliyor. Dolayısıyla yıkama işleminden sonra kapağın açık bırakılması herhangi bir ek fayda sağlamıyor.
Açık Kapak Zarar Verebilir
Dahası, teknolojik bir cihaz olan çamaşır makinesinin kapağının sürekli açık kalması, hassas elektronik devreler için risk oluşturabiliyor. Bu durum cihazın arızalanmasına ve daha büyük masraflar çıkarmasına sebep olabiliyor.