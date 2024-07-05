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Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş 

Kötü kokuları engellemek için yıkama sonrası çamaşır makinesinin kapağını açık bırakanlar için kötü haber. Uzmanlar, bu alışkanlığın düşündüğünüzden daha fazla soruna yol açabileceğini belirtiyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 16:13 Güncelleme: 05.07.2024 16:13
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Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş

Çoğu ev hanımı, yıkama sonrası çamaşır makinesinin kapağını açık bırakarak küf ve kötü kokuları önlemeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlardan gelen uyarılar, bu yaygın alışkanlığın çamaşır makinesine zarar verebilecek tehlikeli durumlara yol açabileceğini ortaya koyuyor. İşte çamaşır makinesi kullanımıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

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Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş

Açık Kapak Kötü Koku Gidermiyor!

Teknolojinin bizlere sunduğu en büyük kolaylıklardan biri olan çamaşır makineleri, hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar, bu pratik cihazları kullanırken yapılan yaygın bir hataya dikkat çekiyor: Yıkama sonrası kapağı açık bırakmak.

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Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş

Şehir Efsanesine Kanmayın!

Çoğu kişi, çamaşır makinesinin kapağını açık bırakarak içeride kötü koku oluşumunu engellediğini düşünerek hareket ediyor. Ancak uzmanlar, bu düşüncenin bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu belirtiyor.

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Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş

Havalandırma Zaten Tasarımda Var

Çamaşır makineleri üretilirken, tamburun havalandırılması zaten düşünülüyor ve tasarıma dahil ediliyor. Dolayısıyla yıkama işleminden sonra kapağın açık bırakılması herhangi bir ek fayda sağlamıyor.

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Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş

Açık Kapak Zarar Verebilir

Dahası, teknolojik bir cihaz olan çamaşır makinesinin kapağının sürekli açık kalması, hassas elektronik devreler için risk oluşturabiliyor. Bu durum cihazın arızalanmasına ve daha büyük masraflar çıkarmasına sebep olabiliyor.