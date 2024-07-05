Çamaşır makinesine bunu yapanlar yandı: Meğer ömründen ömür götürüyormuş 

Açık Kapak Kötü Koku Gidermiyor!

Teknolojinin bizlere sunduğu en büyük kolaylıklardan biri olan çamaşır makineleri, hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar, bu pratik cihazları kullanırken yapılan yaygın bir hataya dikkat çekiyor: Yıkama sonrası kapağı açık bırakmak.