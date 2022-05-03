Çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı! Sümela’ya bayramda ziyaretçi akını

Ziyaretçilerden Oğuzhan Ergün 8 yıl aradan sonra Sümela'ya geldiğini ifade ederek "Ankara'dan geliyoruz. Sümela'ya daha önce gelmiştim ancak eşim gelmemişti. Hem kültürel bir gezi olsun hem de memleketlerimizi gezelim dedik. Kendi topraklardaki kültürleri öğrenelim, vesilesi ile Trabzon'a geldik. En son yaklaşık 8 yıl önce gelmiştim. Tadilat güzel olmuş yapılan işleri çok beğendik. Kayalar düşmesi diye ağlarla örülmüş çok başarılı buldum. Geldiğimizden dolayı mutluyuz" dedi.