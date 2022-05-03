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Çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı! Sümela’ya bayramda ziyaretçi akını

Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95'lik bölümü tamamlanarak geçtiğimiz Pazar günü ziyarete açıldı. Manastırda çalışmaların kalan kısmı bu yıl içinde tamamlanacağı ve artık bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtilirken, Ramazan Bayramında adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Giriş Tarihi: 03.05.2022 11:46
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Çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı! Sümela’ya bayramda ziyaretçi akını

Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırını iki günde ziyaretçi sayısı 5 bini geçerken, özellikle Arap turistlerin ilgisi dikkat çekti.

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Çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı! Sümela’ya bayramda ziyaretçi akını

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi.

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Çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı! Sümela’ya bayramda ziyaretçi akını

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manastırı, yaklaşık 2 yıl süren pandemi dönemi ve 6 yıl kadar süren restorasyon çalışmaları dolayısıyla ziyaretçi sayısında önemli ölçüde azalma olmuştu.

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Çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı! Sümela’ya bayramda ziyaretçi akını

Manastırda restoran çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması beklenirken yapılan tadilat çalışmaları beğenildi.

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Çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı! Sümela’ya bayramda ziyaretçi akını

Ziyaretçilerden Oğuzhan Ergün 8 yıl aradan sonra Sümela'ya geldiğini ifade ederek "Ankara'dan geliyoruz. Sümela'ya daha önce gelmiştim ancak eşim gelmemişti. Hem kültürel bir gezi olsun hem de memleketlerimizi gezelim dedik. Kendi topraklardaki kültürleri öğrenelim, vesilesi ile Trabzon'a geldik. En son yaklaşık 8 yıl önce gelmiştim. Tadilat güzel olmuş yapılan işleri çok beğendik. Kayalar düşmesi diye ağlarla örülmüş çok başarılı buldum. Geldiğimizden dolayı mutluyuz" dedi.