Buz gibi bir helva geleneği: Zirveye gömüp yazı bekleyin

Aydın'ın kavurucu sıcaklarında buz gibi bir gelenek! Madran Dağı'nın zirvesinden bin bir emekle toplanan karlar, atalardan kalma yöntemlerle yerin altına gömülüyor. Yaz aylarında gün yüzüne çıkarılan bu doğa harikası, Bozdoğan'ın meşhur kar helvasına dönüşerek sofraların vazgeçilmez serinliği oluyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin simgelerinden olan kar helvasının sırrı Madran Dağı'nın zirvesinden geliyor. Kış aylarında yüksek kesimlerde toplanan doğal karlar, yüzlerce yıllık geleneksel yöntemlerle yaz aylarına hazırlanıyor.

İŞ MAKİNELERİYLE TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR Bozdoğan ilçesinde Muammer ve Emrah Başalan kardeşler, atalarından kalan dede mesleğini sürdürerek Madran'ın zirvesinde biriken karı zorlu şartlar altında topluyor. El gücüyle çuvallara basılan karlar, iş makineleri yardımıyla özel alanlarda toprağın altına gömülerek muhafaza ediliyor. Bir kısmı ise ilçe merkezine indirilerek soğuk hava depolarında saklanıyor.

ASIRLIK LEZZET BÖYLE YAPILIYOR Bu yöntem sayesinde doğal kar, yaz sıcaklarına kadar korunarak Bozdoğan'ın meşhur kar helvasının yapımında kullanılıyor. Doğal lezzeti ve serinletici özelliğiyle kar helvası, hem ilçe halkının hem de bölgeyi ziyaret edenlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

"GEÇİM KAYNAĞI DEĞİL, ATALARIMIZA VEFA" Başalan kardeşler, "Bu iş bizim için sadece geçim kaynağı değil, atalarımıza vefa" diyerek Madran'ın zirvesinden gelen serinliği gelecek kuşaklara taşımayı hedeflediklerini belirtiyor.