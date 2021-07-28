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Büyükşen cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı: Öldürmem için 100 bin TL teklif etti

3 yıl önce Konya'da öldürülen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'in ifadesi ortaya çıktı. Abdullah Başdemir'in çiftliğinde 1 yıla kadar çalıştığını söyleyen Uzbek, Başdemir'in kendisine 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 10:14
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Büyükşen cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı: Öldürmem için 100 bin TL teklif etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti 3 yıl sonra aydınlatılmış ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklananlar arasında yer akan Abdulhamid Uzbek'in ifadesi ortaya çıktı.

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Büyükşen cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı: Öldürmem için 100 bin TL teklif etti

Uzbek ifadesinde Abdullah Başdemir çiftliğinde iki farklı dönemde 1 yıl kadar çalıştığını Başdemir'in kendisine 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü. Uzbek'in Başdemir'in çiftlikte çalışan diğer Afgan uyruklu iki kişiye daha aynı teklifi yaptığını anlattı.

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Büyükşen cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı: Öldürmem için 100 bin TL teklif etti

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Büşra Büyükşen ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yeniden çıkması sonrası cinayetin araştırılması için jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

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Büyükşen cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı: Öldürmem için 100 bin TL teklif etti

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.

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Büyükşen cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı: Öldürmem için 100 bin TL teklif etti

BAŞDEMİR'LERİN ÇİFTLİĞİNDE ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Abdulhamid Uzbek'in ifadesinin detaylarına ulaşıldı. İfadesinde 6 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını ve farklı illerde çobanlık yaptığını anlatan Uzbek, ifadesinde şunları söyledi: