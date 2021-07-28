28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Büyükşen cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı: Öldürmem için 100 bin TL teklif etti
3 yıl önce Konya'da öldürülen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'in ifadesi ortaya çıktı. Abdullah Başdemir'in çiftliğinde 1 yıla kadar çalıştığını söyleyen Uzbek, Başdemir'in kendisine 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 10:14
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