Büyükşen cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı: Öldürmem için 100 bin TL teklif etti

Uzbek ifadesinde Abdullah Başdemir çiftliğinde iki farklı dönemde 1 yıl kadar çalıştığını Başdemir'in kendisine 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü. Uzbek'in Başdemir'in çiftlikte çalışan diğer Afgan uyruklu iki kişiye daha aynı teklifi yaptığını anlattı.

