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Büyükşen cinayetinde fail tahliye oldu! Cenazede ortalık karıştı! Yaşlı kadına saldırdı

3 sene önce Konya'da öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Yayının ardından kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tetikçi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Aynı köyde bir başka eve girecekken yanlışlıkla Büyükşen çiftini katlettiği iddia edilen Uzbek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkmasının ardından Müge Anlı yayına katılan Afgan çoban önemli açıklamalarda bulunurken canlı yayında şok iddialar ortaya atıldı. Osman Büyükşen, telefonla arayıp uyardı. Büşra Büyükşen de yaşlı bir kadına saldırdı! İşte Büyükşen cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.10.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 14:30
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Büyükşen cinayetinde fail tahliye oldu! Cenazede ortalık karıştı! Yaşlı kadına saldırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Aynı köyde bir başka eve girecekken yanlışlıkla Büyükşen çiftini katlettiği iddia edilen Uzbek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkan Uzbek, canlı yayına katıldı.

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Büyükşen cinayetinde fail tahliye oldu! Cenazede ortalık karıştı! Yaşlı kadına saldırdı

3 sene önce Konya'da yaşanan korkunç cinayette Necla-Metin Büyükşen çifti katledilmiş, kızları Fatma Büşra ise ölü taklidi yaparak kurtulmuştu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

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Büyükşen cinayetinde fail tahliye oldu! Cenazede ortalık karıştı! Yaşlı kadına saldırdı

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, mahkemece tutuklandı.

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Büyükşen cinayetinde fail tahliye oldu! Cenazede ortalık karıştı! Yaşlı kadına saldırdı

CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen fenalaşmıştı. Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da yaklaşık bir saat müdahale edilen Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Büyükşen cinayetinde fail tahliye oldu! Cenazede ortalık karıştı! Yaşlı kadına saldırdı

Müge Anlı'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.