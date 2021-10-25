Büyükşen cinayetinde fail tahliye oldu! Cenazede ortalık karıştı! Yaşlı kadına saldırdı

3 sene önce Konya'da öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Yayının ardından kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tetikçi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Aynı köyde bir başka eve girecekken yanlışlıkla Büyükşen çiftini katlettiği iddia edilen Uzbek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkmasının ardından Müge Anlı yayına katılan Afgan çoban önemli açıklamalarda bulunurken canlı yayında şok iddialar ortaya atıldı. Osman Büyükşen, telefonla arayıp uyardı. Büşra Büyükşen de yaşlı bir kadına saldırdı! İşte Büyükşen cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler...