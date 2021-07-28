Büyükşen cinayetinde azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı: "Canını sıkanları hallettirdim"

3 yıl önce Konya'da öldürülen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'in ifadesi ortaya çıktı. Abdullah Başdemir'in çiftliğinde 1 yıla kadar çalıştığını söyleyen Uzbek, Başdemir'in kendisine 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü. Cinayet soruşturmasıyla ilgili kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı.