26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen paylaşımıyla şoke etti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayeti, özel ekibin çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Ağabeyi Osman Büyükşen tarafından cinayetle bir ilgisi olmakla suçlanan Büşra Büyükşen, tamamen aklandı. Katillerin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükşen, herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 26.07.2021 12:28
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