Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen paylaşımıyla şoke etti!

Müge Anlı ve ekibi tarafından aydınlatılan ve Türkiye'nin gündemine oturan Büyüşen cinayeti, 3 yıl sonra çözüldü. Olayı araştırmak için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda kiralık katillerin yanlış eve girdiği ortaya çıktı ve katiller tutuklandı.

