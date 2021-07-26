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Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen paylaşımıyla şoke etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayeti, özel ekibin çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Ağabeyi Osman Büyükşen tarafından cinayetle bir ilgisi olmakla suçlanan Büşra Büyükşen, tamamen aklandı. Katillerin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükşen, herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 12:28
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Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen paylaşımıyla şoke etti!

Müge Anlı ve ekibi tarafından aydınlatılan ve Türkiye'nin gündemine oturan Büyüşen cinayeti, 3 yıl sonra çözüldü. Olayı araştırmak için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda kiralık katillerin yanlış eve girdiği ortaya çıktı ve katiller tutuklandı.

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Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen paylaşımıyla şoke etti!

Soruşturma sürecinde şüphelilerden biri olan Büşra Büyükşen, cinayetin aydınlatılması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Büyükşen'in yaptığı anket herkesi şoke etti.

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Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen paylaşımıyla şoke etti!

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

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Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen paylaşımıyla şoke etti!

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

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Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen paylaşımıyla şoke etti!

Cinayetle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.