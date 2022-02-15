Büyükçekmece'de dehşet anları! Annesiyle yürürken yol çöktü: 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Büyükçekmece'de annesiyle birlikte yürüyüyen 5 yaşındaki çocuk, çöken yoldaki çukura düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra büyük korku yaşayan çocuk gözyaşları içinde "Orada bir tane çukur vardı. Çukurun içine düştüm yanlışlıkla" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 12:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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