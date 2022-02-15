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Büyükçekmece'de dehşet anları! Annesiyle yürürken yol çöktü: 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Büyükçekmece'de annesiyle birlikte yürüyüyen 5 yaşındaki çocuk, çöken yoldaki çukura düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra büyük korku yaşayan çocuk gözyaşları içinde "Orada bir tane çukur vardı. Çukurun içine düştüm yanlışlıkla" diye konuştu.