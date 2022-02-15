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Büyükçekmece'de dehşet anları! Annesiyle yürürken yol çöktü: 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Büyükçekmece'de annesiyle birlikte yürüyüyen 5 yaşındaki çocuk, çöken yoldaki çukura düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra büyük korku yaşayan çocuk gözyaşları içinde "Orada bir tane çukur vardı. Çukurun içine düştüm yanlışlıkla" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 12:37
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Büyükçekmece’de dehşet anları! Annesiyle yürürken yol çöktü: 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Olay 13 Şubat Pazar günü Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kanalizasyon borularının geçtiği bölgede birkaç metre derinliğinde çukur oluştu.

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Büyükçekmece’de dehşet anları! Annesiyle yürürken yol çöktü: 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

5 yaşındaki İdil Mungan annesi Işıl Mungan ile birlikte sokakta yürüyordu. Küçük çocuk yolda oluşan çukurun içine düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çocuk çukurdan çıkarıldı.

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Büyükçekmece’de dehşet anları! Annesiyle yürürken yol çöktü: 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Olayın bildirilmesinin ardından belediye ekipleri çukurun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Çukura düşen çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

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Büyükçekmece’de dehşet anları! Annesiyle yürürken yol çöktü: 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Ailesinin çektiği cep telefonu görüntülerde vücudunda oluşan çizikleri gösteren ve büyük korku yaşayan çocuk gözyaşları içinde "Orada bir tane çukur vardı. Çukurun içine düştüm yanlışlıkla" diye konuştu.

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Büyükçekmece’de dehşet anları! Annesiyle yürürken yol çöktü: 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

"BİR ANDA ÇOCUK YOLUN İÇİNE DÜŞÜYOR"

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Mesut Uçaltan , " Çocuk annesinin elinde dururken, bir anda çocuk yolun içine düşüyor. Annesi bağırmış çevreden yardıma gelmişler.