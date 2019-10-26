BİZE ULAŞIN
Büyük İstanbul depremi için ürküten açıklama! Sallanacak yerleri bir bir sıraladı
İstanbul Silivri açıklarında 24 ve 26 Eylül tarihlerinde meydana gelen 4,7 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra olası daha büyük şiddette yaşanabilecek depremlere karşı ürküten açıklamalar geldi. Prof. Dr. Cenk Yaltırak, "Kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osmangazi Köprüsü'nün olduğu yerden başlayıp, İmralı Adası kuzeyine uzanan Doğu Marmara hattı, en ağır hasarı İzmit Körfezi, İstanbul, Yalova ve Bursa alacak" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.10.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 21:59
- 1
- 156
- 2
- 156
- 3
- 156
- 4
- 156
- 5
- 156