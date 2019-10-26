Büyük İstanbul depremi için ürküten açıklama! Sallanacak yerleri bir bir sıraladı

Tarihsel depremlerin ivme değerleri ile son sarsıntının verilerini karşılaştıran Prof.Dr. Yaltırak "Ortada üç fay haritası var. Birincisi İstanbul önlerinden başlayan ve Gaziköy açıklarında sona eren tek fay. İkincisi bu tek fayı ikiye bölen, Batı kısmının Orta Marmara'ya kadar 1912'de kırıldığını öne süren ve sadece Marmara Ereğlisi doğusu ile tarihi yarımadanın açıklarına gelen ikili model. Üçüncüsü ise bizim Marmara Denizi'nde toplanmış neredeyse tüm verileri kullanarak yaptığımız dört parçalı model. Elimizdeki çok kapsamlı sismik kesitlerde fayları haritaladık. Eğer günümüzde kırılma, 1509 depreminin olduğu faydan başlarsa deprem 7.6, 1754 parçasında olursa 7.1 ve 1766 parçasında olursa 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelir.