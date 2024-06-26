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Büşra Karademir'in polisi kendi silahıyla vurduğu olayda flaş gelişme! Perde arkası belli oldu

Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32), boşanması aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapısına dayanmasıyla polisi arayarak yardım istemişti. İzmir'de yaşanan olayda; Büşra Karademir ifade verdikten sonra kendisini evine getiren polis Süleyman Ay'ı (50) karnından vurdu. Yaşanan olayın perde arkası belli oldu. Genç kadının ifadeleri kan ise dondurdu.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 09:08 Güncelleme: 26.06.2024 09:09
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Büşra Karademir’in polisi kendi silahıyla vurduğu olayda flaş gelişme! Perde arkası belli oldu

Karabağlar ilçesi 31 Ocak 2024'te meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Karademir, boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanarak 'kırar girerim' demesi üzerine 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

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Büşra Karademir’in polisi kendi silahıyla vurduğu olayda flaş gelişme! Perde arkası belli oldu

İhbar üzerine adrese gelen polisler Karademir'i ifadesini almak üzere Yeşilyurt'taki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürdü.

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Büşra Karademir’in polisi kendi silahıyla vurduğu olayda flaş gelişme! Perde arkası belli oldu

İddiaya göre, polis Ay, 'buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor' deyip şeker verdikten sonra yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir ekip otosuna bindi. Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile birlikte evine götürüldü. Araçtan inen Ay, 'kapıyı kontrol edeyim' diyerek Karademir'in evine girdi.

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Büşra Karademir’in polisi kendi silahıyla vurduğu olayda flaş gelişme! Perde arkası belli oldu

Daha sonra beylik silahını ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakan Ay, iddiaya göre, Karademir'i köşeye sıkıştırarak cinsel tacizde bulundu, genç kadına 'dudakların çok güzel. Sarıl bana sevgili olalım' dedi.

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Büşra Karademir’in polisi kendi silahıyla vurduğu olayda flaş gelişme! Perde arkası belli oldu

Daha sonra zorla Karademir'i öpmeye çalışan Ay'ı engellemeye çalışan genç kadın aynanın üzerindeki silahı alarak ateşledi. Polis Ay, karnından yaralanırken, Karademir, balkona çıkarak 'polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum' bağırarak yardım istedi.