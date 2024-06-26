Büşra Karademir’in polisi kendi silahıyla vurduğu olayda flaş gelişme! Perde arkası belli oldu

İddiaya göre, polis Ay, 'buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor' deyip şeker verdikten sonra yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir ekip otosuna bindi. Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile birlikte evine götürüldü. Araçtan inen Ay, 'kapıyı kontrol edeyim' diyerek Karademir'in evine girdi.