26 Haziran 2024, Çarşamba
Büşra Karademir'in polisi kendi silahıyla vurduğu olayda flaş gelişme! Perde arkası belli oldu
Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32), boşanması aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapısına dayanmasıyla polisi arayarak yardım istemişti. İzmir'de yaşanan olayda; Büşra Karademir ifade verdikten sonra kendisini evine getiren polis Süleyman Ay'ı (50) karnından vurdu. Yaşanan olayın perde arkası belli oldu. Genç kadının ifadeleri kan ise dondurdu.
Giriş: 26.06.2024 09:08 Güncelleme: 26.06.2024 09:09
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