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Bursa’da vahşet! Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu elinde silahla kaçarken yakalandı

Bursa'da aralarında bir dava sebebiyle husumet bulunan 64 yaşındaki muhtar Ruhan Görgün'ü silahla ateş ederek yaralayan Volkan Sağlıca, elinde silahla kaçarken yakalandı. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüphelinin olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.07.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 16:52
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Bursa’da vahşet! Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu elinde silahla kaçarken yakalandı

Bursa'da yaşanan olay, saat 14.30 sularında Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'ndeki Tarihi Namazgah Parkı'nda meydana geldi. Elindeki silahla park içerisindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, aralarında dava bulunan muhtar Ruhan Görgün'e davayı geri çekmesini söyledi.

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Bursa’da vahşet! Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu elinde silahla kaçarken yakalandı

Görgün'ün talebini reddetmesiyle ardı ardına ateş etti. Görgün bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Bursa’da vahşet! Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu elinde silahla kaçarken yakalandı

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı haldeki muhtar Görgün, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bursa’da vahşet! Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu elinde silahla kaçarken yakalandı

Her iki bacağına da kurşun isabet eden Görgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

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Bursa’da vahşet! Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu elinde silahla kaçarken yakalandı

ELİNDE SİLAHLA GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelinin Namazgah Parkı'ndan kaçtığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.