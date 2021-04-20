Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden Yalova istikametine giden Yakup Işık (38) idaresindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü TIR Yeniköy kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı. Virajda devrilen tır yine aynı yönde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 SB 690 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi.