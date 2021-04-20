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Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var
Son dakika yaşam haberleri... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan TIR, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında otomobil alev aldı. TIR'ın dorsesinin silindir gibi ezdiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza sebebiyle Bursa Yalova karayolu ulaşıma kapandı.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 15:50
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