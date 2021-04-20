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Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var

Son dakika yaşam haberleri... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan TIR, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında otomobil alev aldı. TIR'ın dorsesinin silindir gibi ezdiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle Bursa Yalova karayolu ulaşıma kapandı.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 15:50
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Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi'de Yeniköy kavşağında meydana geldi.

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Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden Yalova istikametine giden Yakup Işık (38) idaresindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü TIR Yeniköy kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı. Virajda devrilen tır yine aynı yönde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 SB 690 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi.

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Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var

Kaza sonrasında otomobil aniden alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobile ilk müdahaleyi ise çevreden yetişen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

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Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KABYETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrasında tır sürücüsü Yakıp Işık ile birlikte yine tırda yolcu olarak bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. Tırın dorsesinin devrildiği silindir gibi ezilen otomobilin sürücüsü ise feci şekilde hayatını kaybetti.

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Bursa'da TIR faciası! Ortalık savaş alanına döndü | Ölü ve yaralılar var

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.