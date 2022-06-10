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Haberler Galeri Bursa’da pes dedirten olay! Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? İşletme çalışanlarının yüzsüzlüğü görenleri çileden çıkardı

Bursa’da pes dedirten olay! Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? İşletme çalışanlarının yüzsüzlüğü görenleri çileden çıkardı

Bursa'da bir et işletmesine zabıta ekipleri baskın yaptı. Soğuk hava deposuna baskın düzenleyen ekipler, hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o tesiste tam 3 ton ete el koydu. İşletme sahibine ise 51 bin 200 lira ceza kestiler. Halkın sağlığını hiçe sayan işletme çalışanlarının görevli memurlara söylediği sözler ise, görenleri çileden çıkardı. İşte o dehşete düşüren görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 11:12
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Bursa’da pes dedirten olay! Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? İşletme çalışanlarının yüzsüzlüğü görenleri çileden çıkardı

Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.

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Bursa’da pes dedirten olay! Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? İşletme çalışanlarının yüzsüzlüğü görenleri çileden çıkardı

Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi.

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Bursa’da pes dedirten olay! Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? İşletme çalışanlarının yüzsüzlüğü görenleri çileden çıkardı

Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü. Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.

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Bursa’da pes dedirten olay! Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? İşletme çalışanlarının yüzsüzlüğü görenleri çileden çıkardı

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

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Bursa’da pes dedirten olay! Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? İşletme çalışanlarının yüzsüzlüğü görenleri çileden çıkardı

Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.