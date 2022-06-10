Bursa’da pes dedirten olay! Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? İşletme çalışanlarının yüzsüzlüğü görenleri çileden çıkardı

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.