10 Haziran 2022, Cuma
Bursa’da pes dedirten olay! Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar basit mi? İşletme çalışanlarının yüzsüzlüğü görenleri çileden çıkardı
Bursa'da bir et işletmesine zabıta ekipleri baskın yaptı. Soğuk hava deposuna baskın düzenleyen ekipler, hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o tesiste tam 3 ton ete el koydu. İşletme sahibine ise 51 bin 200 lira ceza kestiler. Halkın sağlığını hiçe sayan işletme çalışanlarının görevli memurlara söylediği sözler ise, görenleri çileden çıkardı. İşte o dehşete düşüren görüntüler...
Giriş Tarihi: 10.06.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 11:12
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