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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü

Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada yangın çıktı. Yan binaya da sıçrayan yangında 14'üncü yüzyıldan kalma Tavukçu Camii de yanma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tarihi bina çökerken, alevlerin sıçradığı binada hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 08:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:32
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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
Bursa’da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü

Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Tavukçu Sokak'taki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada, saat 04.45 sıralarında yangın çıktı.

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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
Bursa’da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü

Alevler kısa sürede büyürken, durumu gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yan tarafta bulunan ahşap binaya da sıçradı.

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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
Bursa’da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yan binaya sıçrayan alevleri kısa sürede söndürdü.

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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
Bursa’da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü

Ekipler alevlerin 14'üncü yüzyıldan kalma Tavukçu Camii'ne ve çevrede bulunan diğer ahşap binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında bina çöktü.


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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
Bursa’da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.