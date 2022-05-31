Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada yangın çıktı. Yan binaya da sıçrayan yangında 14'üncü yüzyıldan kalma Tavukçu Camii de yanma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tarihi bina çökerken, alevlerin sıçradığı binada hasar oluştu.
Giriş Tarihi: 31.05.2022 08:34Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:32
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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
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Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü
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12
Bursa'da korkutan yangın! 110 yıllık ahşap bina çöktü