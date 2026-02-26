CANLI YAYIN
Bursa’da kafede meydan savaşı! 20 bin TL ödeyip uzlaştılar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Bursa'da bir kafede adeta meydan savaşını andıran kavga korku saçtı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda 7 kişi birbirine girdi. İş yerinde oluşan yaklaşık 20 bin TL'lik hasarı aralarında toplayarak ödeyen şüpheliler, karşılıklı şikayetçi olunmaması üzerine serbest bırakıldı.

Olay, 23 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup kafede karşılaşınca tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Masa ve sandalyeler ile iş yerindeki bazı eşyaları birbirine atan taraflar diğer müşterilerin araya girmesi ile güçlükle ayrılırken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, iş yerindeki 20 bin TL'lik masrafı aralarında toplayıp ödedikten sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.