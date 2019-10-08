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Bursa'da görenleri korkutan gösteri! Çivili tahtanın arasında...

Yaptığı tehlikeli şovlarda bilinen Cemil Urhan'ın Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri izleyenleri heyecanlandırdı. Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 12:10
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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...
Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...

Orhangazi ilçesinde spor salonu işleten ve 1990'lı yıllardan beri yaptığı tehlikeli şovlarla tanınan "Çılgın Cemil" lakaplı Cemil Urhan, Cumhuriyet Alanı'nda gösteri gerçekleştirdi.

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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...
Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...

Otomobil ve motosikletlerin de yer aldığı etkinlikte, Urhan'ın yaptığı gösteri, izleyicileri heyecanlandırdı.

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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...
Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...

Çivili tahtaya yaslanan Urhan, gaza basan iki otomobil ile çivili tahtanın arasında kaldı. Daha sonra motosikletler Urhan'ın göğsü ile boynunun üzerinden geçti.

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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...
Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...

Gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...
Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...

Ardından iki motosikletin akrobasi gösterisi de ilgiyle izlendi. Tek tekerlek üzerinde tur atan sürücüler, daha sonra motosikletin üzerinde tek ayakla durarak araç kullandı.