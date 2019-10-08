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Bursa'da görenleri korkutan gösteri! Çivili tahtanın arasında...
Yaptığı tehlikeli şovlarda bilinen Cemil Urhan'ın Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri izleyenleri heyecanlandırdı. Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 12:10
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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...
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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...
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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...
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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...
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Bursa'da görenleri korkutan gösteri!Çivili tahtanın arasında...