Bursa’da eski sevgili dehşeti: Nagihan’ın son anları kameralarda, her şey 2 saat içinde olmuş

Bursa'da bir güzellik merkezinde yaşanan eski sevgili dehşetinde kan donduran ayrıntılar gün yüzüne çıktı. 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi tarafından rehin alınarak katledildi. Genç kadının ölüme yürüdüğü son anlar kameralara yansırken, korkunç infazın detayları tüyler ürpertti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir güzellik merkezinde yaşanan kan donduran cinayetin detayları netleşiyor. 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz eski sevgilisi tarafından iş yerinde başından vurularak katledildi. Genç kadının binaya giriş yaptığı son anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MÜŞTERİLERİ DIŞARI ÇIKARIP KAPIYI KİLİTLEDİ Olay, 4 Mart günü saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre emlakçılık yapan Halit Dertli, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in bulunduğu iş yerine geldi. Barışma teklifini reddeden Karadeniz ile tartışan Dertli gözü dönmüş bir şekilde içerideki çalışan ve müşterileri zorla dışarı çıkararak kapıyı arkadan kilitledi.

ÖNCE YARALADI, SONRA İNFAZ ETTİ Korkunç cinayetin detayları ise tüyler ürpertti. Halit Dertli'nin önce Karadeniz'e 2 el ateş ettiği ardından kapıyı açmaya çalışanlara engel olmak için kapıya 7 el kurşun sıktığı belirlendi. Cani saldırganın yaralı halde yatan Nagihan Karadeniz'e yönelerek 4 kurşun daha sıktığı ve infazı gerçekleştirdikten sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştığı öne sürüldü.

EKİPLER KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş merkezinin kapısını kırarak içeri giren ekipler Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Nagihan Karadeniz, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası Halit Dertli'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.