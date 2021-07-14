Bursa'da dehşete düşüren olay! Önce otomobille çarptılar sonra öldüresiye dövdüler
Bursa'da eski sevgilisi Z.A.'nın ailesi tarafından darp edildiğini iddia eden 37 yaşındaki Vedat Buğdaycı, "Bu öldü' diyerek beni bıraktılar. Hastaneye geldim, doktorlar beni öldü zannetmiş" dedi. Buğdaycı'nın 3 kişi tarafından darp edilişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 14.07.2021
16:37
Bursa'da, yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.A.'dan 6 ay önce ayrılan Vedat Buğdaycı ile kızın babası N. A. ve ağabeyi R.A. arasında husumet oldu. İddiaya göre, baba N. A., Vedat Buğdaycı'nın eniştesinin üzerine olan evi ve iş yerini değerinin altında bir fiyata kendilerine devretmesini ve kentten ayrılmasını istedi. Evini ve iş yerini devretmek istemeyen enişte ile N.A. arabulucularla bir araya geldi ancak husumet barışla sonlanmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
OTOMOBİLLE TAKİP EDİP, ÇARPTILAR
1 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan evinden yaya olarak ayrılan Vedat Buğdaycı yaklaşık 10 dakika sonra takip edildiğini fark etti. Buğdaycı, 11 Eylül Bulvarı'na çıkarak iş yerine yöneldi. Ancak bu sırada karşı yönden hızla gelen bir otomobil manevra yaparak yol kenarında yürüyen Vedat Buğdaycı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Buğdaycı, yol kenarındaki bir inşaatın önünde istiflenmiş halde bulunan tuğlalara çarparak yere düştü. Bunun üzerine otomobilden inen ve Z.A.'nın babası N. A., ağabeyi R. A. ve amcası F. A. olduğu iddia edilen 3 kişi yerde acı içinde kıvranan Buğdaycı'yı taş, sopa ve bıçakla öldüresiye darp etti. Saldırganlar bir süre sonra aynı otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
OTOMOBİLLE ÇARPIP DARP ETME ANLARI KAMERADA
Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin manevra yaparak yol kenarında yürüyen Buğdaycı'ya çarptığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle Buğdaycı'nın havalanarak yol kenarındaki tuğlalara çarpması ve ardından yere düşmesi, otomobilden inen 3 kişinin Buğdaycı'yı dövdüğü anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
10 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI
Kanlar içinde yerde yatan Vedat Buğdaycı'yı görenler yardıma koşarken durumu polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Buğdaycı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vedat Buğdaycı yoğun bakımda 10 gün süren yaşam savaşını kazandı. Kafasına toplam 42 zımba dikiş atılan Buğdaycı, saldırganların kendisini öldüğünü düşünerek bıraktığını belirtti.
3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri çevrede geniş çaplı incelemede bulundu. Çevredeki vatandaşların ve Buğdaycı'nın ailesinin ifadesine başvuran ekipler N. A., R.A. ve F. A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.