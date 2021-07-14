Bursa'da dehşete düşüren olay! Önce otomobille çarptılar sonra öldüresiye dövdüler

Bursa'da, yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.A.'dan 6 ay önce ayrılan Vedat Buğdaycı ile kızın babası N. A. ve ağabeyi R.A. arasında husumet oldu. İddiaya göre, baba N. A., Vedat Buğdaycı'nın eniştesinin üzerine olan evi ve iş yerini değerinin altında bir fiyata kendilerine devretmesini ve kentten ayrılmasını istedi. Evini ve iş yerini devretmek istemeyen enişte ile N.A. arabulucularla bir araya geldi ancak husumet barışla sonlanmadı.