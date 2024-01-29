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Bursa'da dehşete düşüren olay! Baldızına attığı mesaj kan dondurdu | Kapıyı açınca şok manzara ile karşı karşıya kaldılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Turgut K., şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Seher K.'yı katletti. Cani kocanın cinayet sonrası baldızına gönderdiği mesaj dehşete düşürdü.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 16:38
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Bursa’da dehşete düşüren olay! Baldızına attığı mesaj kan dondurdu | Kapıyı açınca şok manzara ile karşı karşıya kaldılar

Kan donduran olay, sabah saat 05.00 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

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Bursa’da dehşete düşüren olay! Baldızına attığı mesaj kan dondurdu | Kapıyı açınca şok manzara ile karşı karşıya kaldılar

Edinilen bilgiye göre, Turgay K. (45) geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher K. (42) ile sözlü tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay K. tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı.

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Bursa’da dehşete düşüren olay! Baldızına attığı mesaj kan dondurdu | Kapıyı açınca şok manzara ile karşı karşıya kaldılar

Telefonuna gelen mesaj üzerine ablasına ulaşamayan baldız, hemen çiftin oğlu olan yeğeni Hüseyin K.'yı arayıp kendisine gelen mesajı söyledi. Fakat Hüseyin K. da annesi Seher K.'ya ulaşamadı.

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Bursa’da dehşete düşüren olay! Baldızına attığı mesaj kan dondurdu | Kapıyı açınca şok manzara ile karşı karşıya kaldılar

Eve giden Hüseyin K. zile basmasına rağmen cevap alamayınca durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açan ekipler 42 yaşındaki Seher K.'nın yerde hareketsiz yattığını gördü.

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Bursa’da dehşete düşüren olay! Baldızına attığı mesaj kan dondurdu | Kapıyı açınca şok manzara ile karşı karşıya kaldılar

Sağlık ekipleri Seher K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli baba kayıplara karışırken, incelenen cesette silah ve bıçak yarası olmaması dikkat çekti.