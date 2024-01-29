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Bursa'da dehşete düşüren olay! Baldızına attığı mesaj kan dondurdu | Kapıyı açınca şok manzara ile karşı karşıya kaldılar
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Turgut K., şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Seher K.'yı katletti. Cani kocanın cinayet sonrası baldızına gönderdiği mesaj dehşete düşürdü.
Sabah
Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:23Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 16:38