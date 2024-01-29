Bursa’da dehşete düşüren olay! Baldızına attığı mesaj kan dondurdu | Kapıyı açınca şok manzara ile karşı karşıya kaldılar

Edinilen bilgiye göre, Turgay K. (45) geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher K. (42) ile sözlü tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay K. tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı.