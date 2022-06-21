21 Haziran 2022, Salı
Bursa'da dehşet anları! Üç ev alevlere teslim oldu
Bursa'da, tekstil atölyesi olarak kullanılan 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri hortumlarla alevlere müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Giriş Tarihi: 21.06.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 09:25
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