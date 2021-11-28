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Bursa’da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Vatandaşlar bidon bidon evine götürüyor
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor. Bursalılar şifa kaynağı doğal maden suyunu bidon bidon evlerine götürüyor. Böbrek ve prostat rahatsızlıkları olan vatandaşlar bu suyu sürekli tüketiyor.
Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:01Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 10:01