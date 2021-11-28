30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bursa’da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Vatandaşlar bidon bidon evine götürüyor

Bursa’da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Vatandaşlar bidon bidon evine götürüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor. Bursalılar şifa kaynağı doğal maden suyunu bidon bidon evlerine götürüyor. Böbrek ve prostat rahatsızlıkları olan vatandaşlar bu suyu sürekli tüketiyor.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 10:01
  • 1
  • 7
Bursa’da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Vatandaşlar bidon bidon evine götürüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Yalıntaş köyündeki çeşmeden yüz yıllardır doğal maden suyu akıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Bursa’da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Vatandaşlar bidon bidon evine götürüyor

Bu çeşmeden haberdar olan vatandaşlar maden suyuna para ödemeyip, bidon bidon doldurup evlerine götürüyor.

  • 3
  • 7
Bursa’da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Vatandaşlar bidon bidon evine götürüyor

Aynı zamanda şifa kaynağı olarak bilinen bu su, içenlerde hiç bir şişkinlik yapmıyor.

  • 4
  • 7
Bursa’da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Vatandaşlar bidon bidon evine götürüyor

İFTARLARDAN SONRA OLMAZSA OLMAZ

Köylüler ve köye dışarıdan gelenler, bilhassa ramazan aylarında iftardan sonra mide şişkinliklerini gidermek için bu suya büyük rağbet gösteriyor. Doğal maden suyunun çeşmeden aktığını duyanlar önce büyük şaşkınlık yaşıyor.

  • 5
  • 7
Bursa’da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Vatandaşlar bidon bidon evine götürüyor

ÜCRETSİZ FAYDALANILABİLİYOR

Ardından bidonlarına maden suyundan doldurup evlerinin yolunu tutuyor. Maden suyu akan çeşmeden herkes ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.