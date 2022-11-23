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Bursa'da akılalmaz olay! Otobüsün bagajında ceset bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana gelen korkunç olayda, şoför Göksel Demiröz (39), 20 yaşındaki muavin Veli Baran S. (20) tarafından otobüsün bagajında ölü halde bulundu.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 15:00
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Bursa’da akılalmaz olay! Otobüsün bagajında ceset bulundu

Olay, İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam gittiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından terminale dönen şoför Göksel Demiröz, kullandığı 50 AG 268 plakalı otobüsün bagajına girip yatağında uyudu.

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Bursa’da akılalmaz olay! Otobüsün bagajında ceset bulundu

BAGAJDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün saat 11.00 sıralarında park halindeki otobüse gelen muavin Veli Baran S., bagaj kapağını açıp, Demiröz'ü uyandırmaya çalıştı. Muavin, şoförü uyandıramayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Göksel Demiröz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bursa’da akılalmaz olay! Otobüsün bagajında ceset bulundu

Demiröz'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa’da akılalmaz olay! Otobüsün bagajında ceset bulundu
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Bursa’da akılalmaz olay! Otobüsün bagajında ceset bulundu