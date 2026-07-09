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Bursa Adliyesi'nde meydan kavgası: Birbirlerine girdiler! Yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma, adliye koridorlarından dışarıya taşarak tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile 2 şüpheli yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Adliyesi'nde meydan kavgası: Birbirlerine girdiler! Yaralılar var 1

Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Bursa Adliyesi'nde meydan kavgası: Birbirlerine girdiler! Yaralılar var 2

Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık arasındaki tartışma adliye koridorunda devam ederken, adliye binasına takviye ekipler yönlendirildi.

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Bursa Adliyesi'nde meydan kavgası: Birbirlerine girdiler! Yaralılar var 3

Binadan çıkarılan taraflar arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa Adliyesi'nde meydan kavgası: Birbirlerine girdiler! Yaralılar var 4

Arbede sırasında 1 polis memuru kolundan yaralanırken, 2 şüpheli de darp sonucu yaralandı.

Bursa Adliyesi'nde meydan kavgası: Birbirlerine girdiler! Yaralılar var 5

5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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