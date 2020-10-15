Burdur Valisi duyurdu: Salda Gölü çevresine 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu

"BEYAZ ADALAR BÖLGESİNDE SUYA GİRME YASAĞININ GETİRİLMESİ YERİNDE BİR KARAR OLMUŞTUR"

Arslantaş, Beyaz Adalar bölgesindeki sıkı koruma önlemlerine rağmen, ziyaretçilerin henüz olgunlaşmamış oluşumlara fiziki zarar verdiklerini ve bu oluşumları çiğnediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece gölün içerisinde değil, suyun dışında da hızlı bozulmaların olduğu görülmektedir. Her gün binlerce insanın alanda dolaşması ve bunların yarattığı baskı nedeniyle kıyıda derin çukurlar oluşmaktadır. Suyun çekildiği alanlarda ise derin çatlaklar görülmektedir. Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur. Göl suyunun kimyasal olarak kirlenmesini önlemek, yeraltı suları yoluyla gübre atıklarının karışmasının engellenebilmesi için göl çevresinde organik üretime geçilmesi çalışmaları devam etmektedir."