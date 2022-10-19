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Haberler Galeri Bunu kışın içeceğine atan hasta olmuyor! Faydaları saymakla bitmeyen besin kansere geçit vermiyor

Bunu kışın içeceğine atan hasta olmuyor! Faydaları saymakla bitmeyen besin kansere geçit vermiyor

Bal, bilhassa kahvaltıda ve sağlıklı tariflerde sık sık tükettiğimiz besinler içinde yer alıyor. Balın yararları saymakla bitmezken yine arıların oluşturduğu polenler ve propolisler de sağlık için ciddi yararları var. Propolislerin mucizevi etkileri arasında kansere karşı kalkan olması başı çekerken ve bağışıklık sistemini de düzene sokuyor. Propolisin yararlarını duyan şaşıp kalıyor. Peki propolisin yararları ve zararları nelerdir? Propolisi nasıl tüketmek gerekir? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 19.10.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 09:18
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Bunu kışın içeceğine atan hasta olmuyor! Faydaları saymakla bitmeyen besin kansere geçit vermiyor

Propolis'in faydaları saymakla bitmiyor. Peki propolis nedir? Propolisin zararı var mı? Propolisi nasıl tüketmek gerekir? Propolis neye iyi gelir? Kanseri önler mi? İşte propolise dair tüm merak edilenler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bunu kışın içeceğine atan hasta olmuyor! Faydaları saymakla bitmeyen besin kansere geçit vermiyor

Propolis arıların kovanlarını bakteri ve mantar enfeksiyonlarından korumak için ürettikleri bir maddedir. Propolisin rengi toplandığı bitkilere ve yerlere göre çeşitlilik gösterir. Genellikle açık – koyu kahve renklerindedir.

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Bunu kışın içeceğine atan hasta olmuyor! Faydaları saymakla bitmeyen besin kansere geçit vermiyor

PROPOLİS NASIL TÜKETİLİR?

Sarımsı, kırmızımsı ve yeşilimsi renkleri de olan propolisin kendine özgü bir kokuya sahiptir. Damla şeklinde olan versiyonları içeceklerin içerisine katılarak içilen propolisler kışın hastalıklara karşı tam koruma sağlamaktadır.

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Bunu kışın içeceğine atan hasta olmuyor! Faydaları saymakla bitmeyen besin kansere geçit vermiyor

PROPOLİS'İN ZARARLARI NELERDİR?

Sağlığa pek çok katkısı olan propolisi bazı sağlık sorunları olan kişilerin tüketmemesi gerekir.

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Bunu kışın içeceğine atan hasta olmuyor! Faydaları saymakla bitmeyen besin kansere geçit vermiyor

ASTIM HASTALARI DİKKAT!

Astım bu hastalıklardan biridir.