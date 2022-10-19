Bunu kışın içeceğine atan hasta olmuyor! Faydaları saymakla bitmeyen besin kansere geçit vermiyor

Bal, bilhassa kahvaltıda ve sağlıklı tariflerde sık sık tükettiğimiz besinler içinde yer alıyor. Balın yararları saymakla bitmezken yine arıların oluşturduğu polenler ve propolisler de sağlık için ciddi yararları var. Propolislerin mucizevi etkileri arasında kansere karşı kalkan olması başı çekerken ve bağışıklık sistemini de düzene sokuyor. Propolisin yararlarını duyan şaşıp kalıyor. Peki propolisin yararları ve zararları nelerdir? Propolisi nasıl tüketmek gerekir? İşte ayrıntılar…