Bunu kimse bilmiyordu! Bakın Osmanlı Devleti zamanında memleketinizin ismi neymiş

Osmanlı'dan günümüze kadar Türkiye'de birçok il ve ilçenin isimleri değişime uğradı. Daha önce Rumca, Arapça, Ermenice ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan bazı olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı. İşte şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri...