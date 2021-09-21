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Haberler Galeri Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK'tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK'tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 22 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Bu hafta ŞOK marketlerde sürpriz ürünler bulunuyor. Çarşamba günü light yoğurt, yağı azaltılmış beyaz peynir, yağsız süt deneme fiyatı kapsamında uygun fiyata satılacak. Öte yandan dermokil kavanoz saç maskesi çeşitleri, tüy dökücü krem, tüy dökücü sprey, boncuk ağda, zeytinyağlı ıslak havlu 90'lı, sprey limon kolonyası, tarak hediyeli şampuan gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Öte yandan ALO, Ariel, OMO, Tursil markalı toz deterjanlarda %20 indirim kampanyası çarşamba günü başlayacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021 16:52
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Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK’tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 22 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. Çarşamba indirimlerini merak eden vatandaşlar güncel kampanyaları araştırmaya başladı. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 22 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK’tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

DENEME FİYATI

Mis Light Yoğurt
650 gr

Mis Yağı Azaltılmış Beyaz Peynir
500 gr

Mis UHT Süt Yağsız
1 lt

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Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK’tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

DENEME FİYATI

Lio Siyah Kuru Sele Zeytin

500 gr
2XS BOY KG / 351-380 adet

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Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK’tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Derby Lady 2 Bıçaklı

Dermokil Kavanoz Saç Maskesi Çeşitleri

Agiss Tüy Dökücü Krem

Agiss Tüy Dökücü Sprey

Agiss Boncuk Ağda

Saç Fırçası Çeşitleri

Gliss Nutribalance /Serum Deep Repair / Bio-Tech Şampuan * 500 ml
+Tarak Hediye

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Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK’tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Sleepy Zeytinyağlı Islak Havlu
90'lı

Cire Aseptine Sprey Limon Kolonyası

100 ml