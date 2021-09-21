Bunu kaçıran bin pişman olacak! ŞOK'tan %20 indirim kampanyası! 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 22 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Bu hafta ŞOK marketlerde sürpriz ürünler bulunuyor. Çarşamba günü light yoğurt, yağı azaltılmış beyaz peynir, yağsız süt deneme fiyatı kapsamında uygun fiyata satılacak. Öte yandan dermokil kavanoz saç maskesi çeşitleri, tüy dökücü krem, tüy dökücü sprey, boncuk ağda, zeytinyağlı ıslak havlu 90'lı, sprey limon kolonyası, tarak hediyeli şampuan gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Öte yandan ALO, Ariel, OMO, Tursil markalı toz deterjanlarda %20 indirim kampanyası çarşamba günü başlayacak.