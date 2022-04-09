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Bulgaristan'da Türk şoföre tokat atan polis hakkında flaş gelişme! Yaptığı yanına kalmadı

Bulgaristan'da Türk TIR şoförü Muhsin Kazan'ı (52) hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durdurup rüşvet isteyen, vermeyince de tokatlayan polis ile yanındaki ekip arkadaşı hakkında soruşturma yapılması için Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Talimat üzerine 2 polisi açığa alan Sofya Emniyet Müdürlüğü, telefonla ulaştığı Kazan'ı da ifadesine başvurmak üzere davet etti.

Giriş Tarihi: 09.04.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 11:44
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Bulgaristan’da Türk şoföre tokat atan polis hakkında flaş gelişme! Yaptığı yanına kalmadı

Türkiye'de uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan Muhsin Kazan, Almanya'ya götürdüğü tekstil ürünlerini boşaltıp, ülkeye dönmek için yola çıktı.

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Bulgaristan’da Türk şoföre tokat atan polis hakkında flaş gelişme! Yaptığı yanına kalmadı

Kazan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında otoyolda ilerlerken polisler tarafından hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durduruldu. Muhsin Kazan, aracından inip, polis otosunun yanına gitti. Para cezasını keseceğini söyleyen Bulgar polisi, rüşvet istedi. Polis, rüşvet vermek istemediğini söyleyen Kazan'a tokat attı. O anlar, Kazan'ın kullandığı TIR'ın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bulgaristan’da Türk şoföre tokat atan polis hakkında flaş gelişme! Yaptığı yanına kalmadı

Muhsin Kazan'ın başvurduğu Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin girişimlerinin ardından Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, basında yer alan haber, görüntüler ve polisin rüşvet isteyip, bedensel zarar verdiği gerekçesiyle polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

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Bulgaristan’da Türk şoföre tokat atan polis hakkında flaş gelişme! Yaptığı yanına kalmadı

Savcılık, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğü'ne, genel nitelikteki suçların olası bileşimi hakkında veri oluşturmak için bir inceleme yapması için yazı gönderdi. Bunun üzerine Sofya Emniyet Müdürlüğü, tokat atan ve yanında bulunan polis memurunu görevden uzaklaştırıp açığa aldı ve haklarında soruşturma başlattı. Savcılığın ayrıca, konuyla ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden bilgi isteyeceği kaydedildi.

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Bulgaristan’da Türk şoföre tokat atan polis hakkında flaş gelişme! Yaptığı yanına kalmadı

'SOFYA EMNİYETİNE DAVET EDİLDİM'
Kamera görüntüleriyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ne başvurup şikayetçi olan Muhsin Kazan, polisler hakkında soruşturma başlatın Sofya Emniyet Müdürlüğü'nden telefonla aranarak, ifadesine başvurulmak üzere davet edildi.