Bulgaristan'da Türk şoföre tokat atan polis hakkında flaş gelişme! Yaptığı yanına kalmadı

Bulgaristan'da Türk TIR şoförü Muhsin Kazan'ı (52) hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durdurup rüşvet isteyen, vermeyince de tokatlayan polis ile yanındaki ekip arkadaşı hakkında soruşturma yapılması için Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Talimat üzerine 2 polisi açığa alan Sofya Emniyet Müdürlüğü, telefonla ulaştığı Kazan'ı da ifadesine başvurmak üzere davet etti.

Giriş Tarihi: 09.04.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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