Bulaşık makinesine 1 damla bile koyan yandı! Doğal temizlik diyorlardı meğerse garantiyi anında...

Birçok mutfakta yerini alan bulaşık makineleri, pratikliğiyle hayatı kolaylaştırıyor. Ancak bulaşık makinelerinin doğru kullanımı, hem makinenin ömrünü uzatmak hem de hijyenik bir temizlik sağlamak için büyük önem taşıyor. Özellikle son dönemde yaygınlaşan "doğal temizlik" trendi, bulaşık makinelerinde kullanılmaması gereken bazı ürünlerin de tercih edilmesine neden oluyor.