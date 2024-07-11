Bulaşık makinesine 1 damla bile koyan yandı! Doğal temizlik diyorlardı meğerse garantiyi anında...
Mutfakların vazgeçilmezi olan bulaşık makineleri, hayatı kolaylaştırırken, doğru kullanılmadığında beklenmedik sorunlara yol açabiliyor. Son dönemde yaygınlaşan "doğal temizlik" akımı, bulaşık makinelerinde de kullanılmaması gereken bazı ürünlerin tercih edilmesine neden oluyor. Uzmanlar ise bu alışkanlıkların makineye zarar vererek garanti kapsamından çıkardığını aktarıyor.
ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024
14:42
Güncelleme: 11.07.2024
14:44
Birçok mutfakta yerini alan bulaşık makineleri, pratikliğiyle hayatı kolaylaştırıyor. Ancak bulaşık makinelerinin doğru kullanımı, hem makinenin ömrünü uzatmak hem de hijyenik bir temizlik sağlamak için büyük önem taşıyor. Özellikle son dönemde yaygınlaşan "doğal temizlik" trendi, bulaşık makinelerinde kullanılmaması gereken bazı ürünlerin de tercih edilmesine neden oluyor.
Bulaşık Makinesi Tuzu Yerine Limon Tuzu Kullanılır mı?
Bulaşık makinesi tuzu yerine limon tuzu kullanımı oldukça yaygın bir hatadır. Oysa bulaşık makinesi tuzu, şebeke suyunun yumuşatılması ve kireç oluşumunu engellemek amacıyla özel olarak formüle edilmiştir.
Limon tuzu ise bulaşık makineleri için uygun bir alternatif değildir ve makinenin önemli parçalarına zarar verebilir.
Limon tuzunun bulaşık makinesine olası zararları şunlardır:
❌Tıkanmalara yol açabilir.
❌Makine parçalarına zarar vererek arıza yapmasına neden olabilir.
Bulaşık Parlatıcı Yerine Sirke Kullanılır mı?
Yüzey temizliğinde sıklıkla tercih edilen sirke, bulaşık makineleri için uygun bir seçenek değildir. Bulaşık parlatıcı, bulaşıkların üzerinde leke ve tortu kalmasını engelleyerek parlaklık verirken aynı zamanda cam aşınmasını da önler.
Sirke ise bu işlevleri yerine getiremez ve makineye zarar verebilir.
Sirkenin bulaşık makinesine olası zararları şunlardır:
❌Makinenin plastik parçalarının erimesine neden olabilir.
❌Makinenin diğer parçalarında tahribata yol açabilir.