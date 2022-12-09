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Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...
Cuma Hutbesi konusu ne sorusunun cevabı her cuma günü Müslümanların gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Bu hafta namaz konusunun işlendiği Cuma Hutbesi'nde gençlere namaz çağrısı ve anne babaların tutumları üzerinde duruluyor. Peki bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 9 Aralık Cuma Hutbesi tam metni...