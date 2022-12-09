09 Aralık 2022, Cuma
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Haberler Galeri Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...

Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...

Cuma Hutbesi konusu ne sorusunun cevabı her cuma günü Müslümanların gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Bu hafta namaz konusunun işlendiği Cuma Hutbesi'nde gençlere namaz çağrısı ve anne babaların tutumları üzerinde duruluyor. Peki bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 9 Aralık Cuma Hutbesi tam metni...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:03
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Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...

Her hafta Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma Hutbesi yayımlanmaktadır. Farz ibadetler arasında yer alan cuma namazı öncesinde caminin hatibi tarafından bu metin Müslümanlara okunmaktadır. Peki Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu ne? İşte 9 Aralık Cuma Hutbesi ve cuma namazı vakitleri...

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Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...

09 ARALIK CUMA HUTBESİ

HAYDİ NAMAZA! HAYDİ KURTULUŞA!

Muhterem Müslümanlar!

Günde beş vakit bir nida duyarız minarelerden. Gök kubbenin altında Rabbimizin kutlu daveti yankılanır: ُ ِ َفالَح ْ َ ُ َعلَىُال ِةُ َحى َ ُ َعلَىُال صَ الَ حى" َHaydi namaza! Haydi kurtuluşa!" Bu davet, camiye ve cemaatedir. Bu davet, Cenâb-ı Hakkın huzurunadır. Bu davet, namazla dirilişe, namazla kurtuluşadır.

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Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...

Aziz Müminler! ُ ِ ُة ُ ِع َما ُد ُال دّ۪ ين ل صَ الَ َا" Namaz, dinin direğidir." 1 وَ ُلُ َ أ ُةُ َع ْب ُدُال صَ الَ ْ ِ ِهُال gününde kıyamet, Namazَ "ماُيُ َحا َس ُبُب kulun hesaba çekileceği ilk amelidir."2 ُةُ َج نَةُِال صَ الَ ْ ".anahtarıdır cennetin, Namazِ "مْفَتا ُحُال 3

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Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...

İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz, kulun hem bedeni hem de ruhuyla Rabbine yönelmesi, O'nunla daimi ve sağlam bir bağ kurmasıdır. Kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanın Rabbiyle buluşması, O'nunla konuşması, halini O'na arz etmesidir.

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Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...

Kıymetli Müslümanlar! Biz namazı kılarız, namaz da bizi kâmil bir mümin kılar. Namazını hakkıyla eda edenleri iyiliğe sevk eder, kötülükten beri kılar.