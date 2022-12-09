Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...

İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz, kulun hem bedeni hem de ruhuyla Rabbine yönelmesi, O'nunla daimi ve sağlam bir bağ kurmasıdır. Kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanın Rabbiyle buluşması, O'nunla konuşması, halini O'na arz etmesidir.