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Haberler Galeri Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül'e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...

Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül'e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...

İstanbul'da dün akşam yaşanan yoğun yağışlar ve sel felaketi, kentin hava durumu tahminlerini büyük bir öneme sahip kılıyor. 6 Eylül 2023 Çarşamba günü için hava durumu beklentileri, İstanbul'da yaşayanlar ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, şehirdeki hava koşullarının hala değişken olduğunu ve yağışların devam edip etmeyeceğini değerlendiriyorlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 09:34
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Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül’e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...

Son dakika hava tahminlerine göre, ülkemizin birçok bölgesini etkisi altına alan kötü hava koşulları, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Kırklareli ve İstanbul bölgelerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sonrasında, hava durumu hala büyük bir endişe kaynağı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edip etmeyeceği ve sel riskinin sürüp sürmeyeceği konusunda sürekli güncel bilgiler sunarken, vatandaşlar da hava tahminlerini yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül’e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m²) beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.

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Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül’e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...

İSTANBUL'DA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül’e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...

Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül’e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...

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