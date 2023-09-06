Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül'e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...

İstanbul'da dün akşam yaşanan yoğun yağışlar ve sel felaketi, kentin hava durumu tahminlerini büyük bir öneme sahip kılıyor. 6 Eylül 2023 Çarşamba günü için hava durumu beklentileri, İstanbul'da yaşayanlar ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, şehirdeki hava koşullarının hala değişken olduğunu ve yağışların devam edip etmeyeceğini değerlendiriyorlar.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.09.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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