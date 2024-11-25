Bugün metro kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş, T1 Kabataş-Bağcılar metro son durum ne?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Kapanma

İstanbul'un en yoğun kullanılan ulaşım hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, bazı istasyonlarında seferler durdurulacak. Bu hattın, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları, ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek. Kullanıcıların bu hattı kullanırken alternatif güzergâhları tercih etmeleri gerektiği belirtiliyor.