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Bugün metro kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş, T1 Kabataş-Bağcılar metro son durum ne?

İstanbul'da toplu taşıma hatlarında beklenmedik bir değişiklik yaşanıyor. Şehirdeki bazı metro ve tramvay hatları bugün saat 15.00'ten itibaren geçici olarak kapatılacak. Peki hangi metro hatları kapanacak? İşte hangi hattaın, hangi duraklarının kapalı olacağına ilişkin duyurunun detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:21
Bugün metro kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş, T1 Kabataş-Bağcılar metro son durum ne?

İstanbul'da bugün, 25 Kasım itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda önemli bir değişiklik yaşanacak. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bazı metro istasyonları belirli bir süre boyunca kapalı olacak. Peki Bugün metro kapalı mı? M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu hangi duraklar kapalı?

Bugün metro kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş, T1 Kabataş-Bağcılar metro son durum ne?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Kapanma

İstanbul'un en yoğun kullanılan ulaşım hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, bazı istasyonlarında seferler durdurulacak. Bu hattın, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları, ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek. Kullanıcıların bu hattı kullanırken alternatif güzergâhları tercih etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Bugün metro kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş, T1 Kabataş-Bağcılar metro son durum ne?

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda Seferler İptal Edildi

Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da bugün saat 15.00 itibarıyla kapalı olacak. Bu hattı kullanan yolcuların, başka ulaşım yöntemlerini kullanmaları öneriliyor.

Bugün metro kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş, T1 Kabataş-Bağcılar metro son durum ne?

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Güzergah Değişikliği

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler, Eminönü ile Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirilecek. Bu hattı kullanan yolcular, güzergah değişikliği nedeniyle dikkatli olmaları ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları gerektiği belirtiliyor.

Bugün metro kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş, T1 Kabataş-Bağcılar metro son durum ne?

Metro Ne Zaman Tekrar Açılacak?

Ulaşımın yeniden normale dönmesiyle ilgili gelişmeler İstanbul Valiliği tarafından yapılacak bir sonraki açıklamayla duyurulacak.