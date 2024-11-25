25 Kasım 2024, Pazartesi
Bugün metro kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? M2 Yenikapı-Hacıosman, F1 Taksim-Kabataş, T1 Kabataş-Bağcılar metro son durum ne?
İstanbul'da toplu taşıma hatlarında beklenmedik bir değişiklik yaşanıyor. Şehirdeki bazı metro ve tramvay hatları bugün saat 15.00'ten itibaren geçici olarak kapatılacak. Peki hangi metro hatları kapanacak? İşte hangi hattaın, hangi duraklarının kapalı olacağına ilişkin duyurunun detayları...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:21