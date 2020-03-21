Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?

Bugün kandil mi? Üç aylara erişmenin sevincini yaşayan İslam alemi tarafından 27 Şubat'ta Regap Kandili idrak edildi. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili huşu içinde karşılanacak. Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 2020 kandil günlerinin takvimi belli oldu. Peki, bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü? İşte ayrıntılar...