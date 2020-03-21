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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?

Bugün kandil mi? Üç aylara erişmenin sevincini yaşayan İslam alemi tarafından 27 Şubat'ta Regap Kandili idrak edildi. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili huşu içinde karşılanacak. Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 2020 kandil günlerinin takvimi belli oldu. Peki, bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 09:18
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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?

Bugün kandil mi? Miraç Kandili bugün mü? Gafletten uyanmanın, kulluk bilinciyle arınmanın adı olarak adlandırılan üç aylar 25 Şubat'ta Recep ayı ile başladı. İlk kandil Regaip Kandili 27 Şubat'ta idrak edildi. Recep ayının 27'inci gecesi idrak edilen Miraç Kandili için İslam alemi heyecan içinde. Peki, bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü? İşte 2020 Diyanet kandil günleri takvimi...

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?

21 MART CUMARTESİ BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü (bugün) idrak edilecek.

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Diyanet'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre;

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?

Miraç; Receb'in 27. gecesi… Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…