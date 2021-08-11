19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bugün gökyüzüne bakmayı unutmayın! Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye'de nereden görülecek?

Bugün gökyüzüne bakmayı unutmayın! Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye'de nereden görülecek?

Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Yıldız kayması olarak bilinen göktaşı (meteor) yağmuru bugün görsel şölen oluşturacak. Göz kamaştıran gök olayının nereden ve saat kaçta izleneceği belli oldu. Meteor yağmuru ile birlikte göktaşının saatte 60'a yükseleceği öğrenildi. Perseid meteor yağmuru ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye'de nereden görülecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 11:10
  • 1
  • 15
Bugün gökyüzüne bakmayı unutmayın! Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye’de nereden görülecek?

Temmuz ayının sonlarına doğru başlayan meteor yağmuru, bugün gökyüzünde görsel şölen oluşturacak. Perseid meteor yağmurları Türkiye'den de izlenebilecek. Meteor yağmuru, 11-12 Ağustos tarihleri arasında en belirgin şekilde gözlemlenebilecek. Gök olayını izleyebilmek için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Peki, Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye'de nereden görülecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Bugün gökyüzüne bakmayı unutmayın! Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye’de nereden görülecek?

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA İZLENECEK?

Meteor yağmuru 11-12-13 Ağustos tarihlerinde en belirgin şekilde görülecek. Bu tarihlerde maksimum seviyeye ulaşacak olan meteor yağmuru ile birlikte göktaşının saatte 60'a yükseleceği öğrenildi. 24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

  • 3
  • 15
Bugün gökyüzüne bakmayı unutmayın! Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye’de nereden görülecek?

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE NEREDEN GÖRÜLECEK?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'de bu tarihlerde görülecek ancak 12 Ağustos Perşembe günü 23.00-00.00 saatleri arasında en net olarak izlenebilecek. Meteor yağmurunu izleyebilmek için tamamen karanlık bir yerde gökyüzüne bakmanız gerekiyor.

  • 4
  • 15
Bugün gökyüzüne bakmayı unutmayın! Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye’de nereden görülecek?

NEDEN PERSEİD DENİR?

Astronomların en görülmeye değer meteor yağmurlarından birisinin Perseidler olduğunu söylediği bilinmektedir. Görüntüsü her yıl değişen bu meteor yağmuru, Perse Göktaşı Yağmuru ismiyle de anılmaktadır. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızdan arta kalan kalıntılardan oluşmaktadır. Bu taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında yıldız kayması olarak anılır.

  • 5
  • 15
Bugün gökyüzüne bakmayı unutmayın! Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye’de nereden görülecek?

Dünya'nın Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması nedeniyle yıllık olarak gözlemlenebilen bir meteor yağmuru tipidir. Perseus Takımyıldızı bölgesinden gözlemlendiği için Perseid ismiyle anılmaktadır.