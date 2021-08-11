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Bugün gökyüzüne bakmayı unutmayın! Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye'de nereden görülecek?
Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Yıldız kayması olarak bilinen göktaşı (meteor) yağmuru bugün görsel şölen oluşturacak. Göz kamaştıran gök olayının nereden ve saat kaçta izleneceği belli oldu. Meteor yağmuru ile birlikte göktaşının saatte 60'a yükseleceği öğrenildi. Perseid meteor yağmuru ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Perseid meteor yağmuru saat kaçta izlenecek? Türkiye'de nereden görülecek? İşte haberin detayları...